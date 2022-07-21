Оккупанты разместили технику, оружие и боеприпасы в машинном зале энергоблока ЗАЭС – "Энергоатом"

"Российские военные затянули не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружие и взрывчатку в машинный зал первого энергоблока ЗАЭС", – говорится в сообщении.
Как отметили в "Энергоатоме", весь арсенал ввезенной тяжелой техники со всем боекомплектом находится совсем рядом с оборудованием, "обеспечивающим работу турбогенератора", в частности в непосредственной близости к главному маслобаку, где содержится легковоспламеняющееся масло, охлаждающее паровую турбину. Кроме того, военная техника оккупантов сделала невозможным доступ специализированных пожарных и других машин к энергоблоку №1.
"Риск пожара многократно возрастает, а его тушение становится крайне проблематичным. Если же пожар произойдет, например, из-за случайной детонации боекомплекта, то его масштабы могут быть равны тому, который произошел во время аварии на ЧАЭС!" – отметили на госпредприятии.
Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта, они назначили военного начальника, с которым профессиональный персонал атомной станции по управлению энергоблоками должен согласовывать все свои действия.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявлял 8 марта, что персонал АЭС подвергается пыткам. "Сотрудники Запорожской атомной станции удерживаются в заложниках… Работники станции физически и психологически истощены", – сообщил он.
Побережье Каховского водохранилища, рядом с которым расположена АЭС, оккупанты заминировали, предупредил "Энергоатом" 10 марта. 11 марта "Энергоатом" сообщил, что российские военные используют АЭС как военную базу.
Персоналу ЗАЭС оккупанты заявили, что теперь станция "принадлежит "Росатому".
11 апреля "Энергоатом" сообщил, что российские оккупанты нанесли Запорожской АЭС ущерб на сумму 18,3 млрд грн.
В июле в "Энергоатоме" отметили, что оккупанты продолжают завозить на территорию ЗАЭС военную технику, в том числе ракетные комплексы, из которых обстреливают города на другом берегу Днепра.