Оккупанты разместили технику, оружие и боеприпасы в машинном зале энергоблока ЗАЭС – "Энергоатом"

"Российские военные затянули не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружие и взрывчатку в машинный зал первого энергоблока ЗАЭС", – говорится в сообщении.

Как отметили в "Энергоатоме", весь арсенал ввезенной тяжелой техники со всем боекомплектом находится совсем рядом с оборудованием, "обеспечивающим работу турбогенератора", в частности в непосредственной близости к главному маслобаку, где содержится легковоспламеняющееся масло, охлаждающее паровую турбину. Кроме того, военная техника оккупантов сделала невозможным доступ специализированных пожарных и других машин к энергоблоку №1.

"Риск пожара многократно возрастает, а его тушение становится крайне проблематичным. Если же пожар произойдет, например, из-за случайной детонации боекомплекта, то его масштабы могут быть равны тому, который произошел во время аварии на ЧАЭС!" – отметили на госпредприятии.