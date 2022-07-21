В Запорожской области более 400 человек находятся в плену, в том числе работники АЭС и чиновники – глава Запорожской ОВА

"Сейчас известно о более чем 400 случаях похищений людей разных категорий... Оккупанты требуют у родственников пленных деньги за их возвращение и таким образом зарабатывают", – сказал он.

Также глава ОВА отметил, что в Энергодаре на территории АЭС оккупанты размещают свою военную технику. Кроме этого, между представителями России возникают внутренние конфликты, пострадавшими в которых становятся они же сами.

Старух также рассказал, что на временно оккупированных территориях очень напряженная ситуация, из-за чего люди уезжают. Оккупанты не оказывают местным жителям медицинскую помощь, гуманитарную поддержку и не дают работу.

Кроме того, происходят террор и притеснения прав человека. Люди на оккупированных территориях вынуждены выживать без нормального функционирования систем жизнеобеспечения и предоставления коммунальных услуг, добавил глава ОВА. В связи с этим областные власти рекомендуют жителям области выехать с потенциально опасных территорий до полной стабилизации ситуации.

"К счастью люди каждый день уезжают. За вчера это сделало более полутора тысяч человек. Это сложно. Некоторые территории периодически закрываются на фильтрацию, но мирные жители все равно эвакуируются. За прошлый месяц это сделало более 40 тыс. человек. Пока значительный поток наблюдается с левобережья Херсонской области, за вчера это сделали более 600 человек из полутора тысяч от общего числа", – констатировал Старух.

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