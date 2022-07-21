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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Запорожской области более 400 человек находятся в плену, в том числе работники АЭС и чиновники – глава Запорожской ОВА

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Среди похищенных сотрудники Запорожской АЭС
Среди похищенных – сотрудники Запорожской АЭС
Фото: EPA

В Запорожской области в плену у российских оккупантов находится более 400 человек. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух, его цитирует пресс-служба ОВА.

"Сейчас известно о более чем 400 случаях похищений людей разных категорий... Оккупанты требуют у родственников пленных деньги за их возвращение и таким образом зарабатывают", – сказал он.

Также глава ОВА отметил, что в Энергодаре на территории АЭС оккупанты размещают свою военную технику. Кроме этого, между представителями России возникают внутренние конфликты, пострадавшими в которых становятся они же сами.

Старух также рассказал, что на временно оккупированных территориях очень напряженная ситуация, из-за чего люди уезжают. Оккупанты не оказывают местным жителям медицинскую помощь, гуманитарную поддержку и не дают работу.

Кроме того, происходят террор и притеснения прав человека. Люди на оккупированных территориях вынуждены выживать без нормального функционирования систем жизнеобеспечения и предоставления коммунальных услуг, добавил глава ОВА. В связи с этим областные власти рекомендуют жителям области выехать с потенциально опасных территорий до полной стабилизации ситуации.

"К счастью люди каждый день уезжают. За вчера это сделало более полутора тысяч человек. Это сложно. Некоторые территории периодически закрываются на фильтрацию, но мирные жители все равно эвакуируются. За прошлый месяц это сделало более 40 тыс. человек. Пока значительный поток наблюдается с левобережья Херсонской области, за вчера это сделали более 600 человек из полутора тысяч от общего числа", – констатировал Старух.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российская армия захватила часть Запорожской области. По состоянию на 5 июня Запорожская область была оккупирована россиянами почти на 60%.

Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Потому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и готовятся провести там "референдум" о присоединении региона к РФ.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: оккупация, Запорожская область, плен, Запорожская АЭС, война России против Украины, Александр Старух
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