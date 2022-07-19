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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты назначили чиновника из РФ "главой правительства" захваченной части Запорожской области

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По состоянию на 5 июня Запорожская область была оккупирована россиянами почти на 60%
По состоянию на 5 июня Запорожская область была оккупирована россиянами почти на 60%
Фото: ЕРА

Российские оккупанты назначили "главой правительства" захваченной части Запорожской области Антона Кольцова, который ранее занимал пост первого вице-губернатора Вологодской области РФ. Об этом заявил член оккупационной администрации Владимир Рогов, сообщили 18 июля российские "РИА Новости".

Он утверждает, что в области началось формирование так называемого "правительства".

В частности, "министром по молодежной политике Запорожской области" стал Антон Тицкий, занимавший должность советника руководителя "Росмолодежи".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российская армия захватила часть Запорожской области. По состоянию на 5 июня Запорожская область была оккупирована россиянами почти на 60%.

Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Потому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и готовятся провести там "референдум" о присоединении региона к РФ.

Теги: Россия, Украина, оккупация, Запорожская область, война России против Украины, российские оккупанты
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