Оккупанты назначили чиновника из РФ "главой правительства" захваченной части Запорожской области

Он утверждает, что в области началось формирование так называемого "правительства".

В частности, "министром по молодежной политике Запорожской области" стал Антон Тицкий, занимавший должность советника руководителя "Росмолодежи".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российская армия захватила часть Запорожской области. По состоянию на 5 июня Запорожская область была оккупирована россиянами почти на 60%.

Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Потому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и готовятся провести там "референдум" о присоединении региона к РФ.