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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"До 100 единиц". Через Мариуполь в сторону Запорожской области проехала большая колонна военной техники оккупантов – советник мэра

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Колонна военной техники оккупантов проехала через Мариуполь 15 июля, отметил Андрющенко
Колонна военной техники оккупантов проехала через Мариуполь 15 июля, отметил Андрющенко
Фото: EPA (архив)

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области зафиксировали большую колонну военной техники российских оккупантов, которая двигалась в сторону Запорожской области.

Об этом 16 июля в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Продолжаем фиксацию движения военной техники мимо Мариуполя. Вчера через город [проехала] большая колонна военной техники (составляет до 100 единиц) в сторону Запорожской области. В колонне на тягачах замечены БМД-4... Также большое количество БТР", – написал Андрющенко.

По его словам, в пограничных с Запорожской областью селах Никольского и Мангушского районов Донецкой области поселилось большое количество оккупантов.

"Расселяются преимущественно в помещениях школ. Местные сообщают, что абсолютное большинство оккупантов совсем юноши. Некоторые в разговорах говорят, что несут службу по призыву, – отметил Андрющенко. – С учетом заявления [главы минобороны РФ Сергея] Шойгу об усилении наступления по всем направлениям, надеемся на скорейшее превращение оккупантов в удобрение".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Херсонской и Запорожской областей.

Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге.

Президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге освобождение Херсона. Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович говорил в июне, что ВСУ находятся примерно в 15 км от города.

10 июля вышло интервью министра обороны Украины Алексея Резникова, в котором он сказал, что Зеленский поручил подготовиться к деоккупации юга.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, Мариуполь, военная техника, Запорожская область, советник, война России против Украины, минобороны РФ, Мангуш, российские оккупанты, Петр Андрющенко
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