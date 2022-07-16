"До 100 единиц". Через Мариуполь в сторону Запорожской области проехала большая колонна военной техники оккупантов – советник мэра

Об этом 16 июля в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Продолжаем фиксацию движения военной техники мимо Мариуполя. Вчера через город [проехала] большая колонна военной техники (составляет до 100 единиц) в сторону Запорожской области. В колонне на тягачах замечены БМД-4... Также большое количество БТР", – написал Андрющенко.
По его словам, в пограничных с Запорожской областью селах Никольского и Мангушского районов Донецкой области поселилось большое количество оккупантов.
"Расселяются преимущественно в помещениях школ. Местные сообщают, что абсолютное большинство оккупантов совсем юноши. Некоторые в разговорах говорят, что несут службу по призыву, – отметил Андрющенко. – С учетом заявления [главы минобороны РФ Сергея] Шойгу об усилении наступления по всем направлениям, надеемся на скорейшее превращение оккупантов в удобрение".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Херсонской и Запорожской областей.
Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге.
Президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге освобождение Херсона. Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович говорил в июне, что ВСУ находятся примерно в 15 км от города.
10 июля вышло интервью министра обороны Украины Алексея Резникова, в котором он сказал, что Зеленский поручил подготовиться к деоккупации юга.