"До 100 единиц". Через Мариуполь в сторону Запорожской области проехала большая колонна военной техники оккупантов – советник мэра

Об этом 16 июля в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Продолжаем фиксацию движения военной техники мимо Мариуполя. Вчера через город [проехала] большая колонна военной техники (составляет до 100 единиц) в сторону Запорожской области. В колонне на тягачах замечены БМД-4... Также большое количество БТР", – написал Андрющенко.

По его словам, в пограничных с Запорожской областью селах Никольского и Мангушского районов Донецкой области поселилось большое количество оккупантов.

"Расселяются преимущественно в помещениях школ. Местные сообщают, что абсолютное большинство оккупантов совсем юноши. Некоторые в разговорах говорят, что несут службу по призыву, – отметил Андрющенко. – С учетом заявления [главы минобороны РФ Сергея] Шойгу об усилении наступления по всем направлениям, надеемся на скорейшее превращение оккупантов в удобрение".

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