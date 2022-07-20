Оккупанты из РСЗО и артиллерии обстреляли вечером центр Гуляйполя, есть погибшие – Запорожская ОГА

Об этом сообщил пресс-центр областной госадминистрации в Facebook.

"Сегодня вечером враг обстрелял из [РСЗО] "Градов" и артиллерии центр города Гуляйполе. По предварительной информации, есть погибшие", – говорится в сообщении.

Как рассказали свидетели, оккупанты выпустили более 20 снарядов.

"Разрушения получили здания исполкома, горсовета, культурно-спортивного комплекса, филиалы почты и связи, частные дома, – отметили в ОГА. – Ликвидацией пожаров занимаются спасатели ГСЧС".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российская армия захватила часть Запорожской области. По состоянию на 5 июня Запорожская область была оккупирована россиянами почти на 60%.

Гуляйполе постоянно обстреливают, в городе много разрушений. Он расположен на административной границе трех областей и является стратегической точкой для россиян, отмечало в марте hromadske.