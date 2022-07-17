В Запорожье прозвучали взрывы. Оккупанты ударили из РСЗО – ОГА

"Около 14.00–15.00 в областном центре была слышна серия взрывов. Враг палил из реактивных систем залпового огня по некоторым населенным пунктам на линии столкновения", – говорится в сообщении.
По предварительной информации, пострадавших, погибших нет. Также нет сообщений о разрушении инфраструктуры области.
Вместе с тем в ОГА отметили, что в результате ударов возник пожар на нескольких полях.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российская армия захватила часть Запорожской области. По состоянию на 5 июня Запорожская область была оккупирована россиянами почти на 60%.
Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Потому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и готовятся провести там "референдум" о присоединении региона к РФ.