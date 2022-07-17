В Запорожье прозвучали взрывы. Оккупанты ударили из РСЗО – ОГА

"Около 14.00–15.00 в областном центре была слышна серия взрывов. Враг палил из реактивных систем залпового огня по некоторым населенным пунктам на линии столкновения", – говорится в сообщении.

По предварительной информации, пострадавших, погибших нет. Также нет сообщений о разрушении инфраструктуры области.

Вместе с тем в ОГА отметили, что в результате ударов возник пожар на нескольких полях.

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