Оккупанты наступают в районе Бахмута и укрепляют группировку на криворожском направлении – Генштаб ВСУ

На харьковском направлении противник нанес авиационный удар возле Мосьпаново.
На славянском направлении разведывательная группа оккупантов безуспешно пыталась уточнить размещение позиций украинских войск в направлении Мазановки и вынужденно отошла.
На краматорском направлении враг нанес авиаудары возле Григоровки и Спорного.
На бахмутском направлении противник нанес авиационный удар возле Кодемы. Захватчики пытались провести разведку позиций ВСУ в направлении Яковлевки, разведгруппа оккупантов была обезврежена.
"Также противник пытался вести штурмовые действия по направлениям Вершины и Соледара, успеха не имел, отошел. Ведет наступление в направлении Бахмута, боевые действия продолжаются", – говорится в сообщении.
На авдеевском направлении оккупанты нанесли авиаудары возле Веселого и вели безуспешные штурмовые действия в направлении населенного пункта Пески.
На новопавловском и запорожском направлениях враг вел обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии, а также нанес ряд авиационных ударов недалеко от Марьинки, Новомихайловки, Угледара, Щербаков, Малых Щербаков и Новоандреевки.
Оккупанты провели разведку боем в направлении Марьинки, успеха не имели и отошли. На запорожском направлении идет перегруппировка вражеских войск.
На южнобугском направлении захватчики из артиллерии обстреляли Николаев и нанесли авиационный удар недалеко от Ольгино.
В Генштабе отметили, что противник укрепляет свою группировку войск на криворожском направлении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.
В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава обладминистрации Павел Кириленко 2 июля.