Оккупанты наступают в районе Бахмута и укрепляют группировку на криворожском направлении – Генштаб ВСУ

На харьковском направлении противник нанес авиационный удар возле Мосьпаново.

На славянском направлении разведывательная группа оккупантов безуспешно пыталась уточнить размещение позиций украинских войск в направлении Мазановки и вынужденно отошла.

На краматорском направлении враг нанес авиаудары возле Григоровки и Спорного.

На бахмутском направлении противник нанес авиационный удар возле Кодемы. Захватчики пытались провести разведку позиций ВСУ в направлении Яковлевки, разведгруппа оккупантов была обезврежена.

"Также противник пытался вести штурмовые действия по направлениям Вершины и Соледара, успеха не имел, отошел. Ведет наступление в направлении Бахмута, боевые действия продолжаются", – говорится в сообщении.

На авдеевском направлении оккупанты нанесли авиаудары возле Веселого и вели безуспешные штурмовые действия в направлении населенного пункта Пески.

На новопавловском и запорожском направлениях враг вел обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии, а также нанес ряд авиационных ударов недалеко от Марьинки, Новомихайловки, Угледара, Щербаков, Малых Щербаков и Новоандреевки.

Оккупанты провели разведку боем в направлении Марьинки, успеха не имели и отошли. На запорожском направлении идет перегруппировка вражеских войск.

На южнобугском направлении захватчики из артиллерии обстреляли Николаев и нанесли авиационный удар недалеко от Ольгино.

В Генштабе отметили, что противник укрепляет свою группировку войск на криворожском направлении.

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