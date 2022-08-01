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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты наступают в районе Бахмута и укрепляют группировку на криворожском направлении – Генштаб ВСУ

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На запорожском направлении идет перегруппировка вражеских войск
На запорожском направлении идет перегруппировка вражеских войск
Фото: ЕРА

Российские оккупанты ведут наступательные действия в направлении Бахмута Донецкой области. Об этом 1 августа в Fаcebook сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

На харьковском направлении противник нанес авиационный удар возле Мосьпаново.

На славянском направлении разведывательная группа оккупантов безуспешно пыталась уточнить размещение позиций украинских войск в направлении Мазановки и вынужденно отошла.

На краматорском направлении враг нанес авиаудары возле Григоровки и Спорного.

На бахмутском направлении противник нанес авиационный удар возле Кодемы. Захватчики пытались провести разведку позиций ВСУ в направлении Яковлевки, разведгруппа оккупантов была обезврежена.

"Также противник пытался вести штурмовые действия по направлениям Вершины и Соледара, успеха не имел, отошел. Ведет наступление в направлении Бахмута, боевые действия продолжаются", – говорится в сообщении.

На авдеевском направлении оккупанты нанесли авиаудары возле Веселого и вели безуспешные штурмовые действия в направлении населенного пункта Пески.

На новопавловском и запорожском направлениях враг вел обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии, а также нанес ряд авиационных ударов недалеко от Марьинки, Новомихайловки, Угледара, Щербаков, Малых Щербаков и Новоандреевки.

Оккупанты провели разведку боем в направлении Марьинки, успеха не имели и отошли. На запорожском направлении идет перегруппировка вражеских войск.

На южнобугском направлении захватчики из артиллерии обстреляли Николаев и нанесли авиационный удар недалеко от Ольгино.

В Генштабе отметили, что противник укрепляет свою группировку войск на криворожском направлении.

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Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.

В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава обладминистрации Павел Кириленко 2 июля.

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, авиация, Марьинка, Соледар, артиллерия, Кодема, Григоровка, ВСУ, обстрелы, авиаудар, наступление, война России против Украины, Бахмут, Угледар, российские оккупанты
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