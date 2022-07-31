Украинская военная разведка: Оккупанты усилили в Крыму ПВО, понимают, что есть угроза

"Военная разведка постоянно мониторит все, что связано с воздушным пространством оккупированных территорий, полуострова Крыма, Черного моря. Потому что это опасность для нас. Первая угроза – использование тактической армейской авиации. Постоянно на Крымский полуостров перевозятся грузы военного назначения", – сказал он.

По словам представителя ГУР, транспортная авиация России перемещает в Крым, в частности, ракеты для зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400.

"Перемещаются другие военные грузы. Перемещается личный состав. Мы знаем, что сейчас зашла батальонно-тактическая группа воздушно-десантных войск после своего восстановления – она зашла в Крым и после этого будет выдвигаться на территорию юга Украины. Поэтому там постоянное движение. Они усилили систему противовоздушной обороны. Они понимают, что есть угроза", – объяснил Скибицкий.

Война России против Украины. Главное (обновляется)