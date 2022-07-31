Украинская военная разведка: Оккупанты усилили в Крыму ПВО, понимают, что есть угроза

"Военная разведка постоянно мониторит все, что связано с воздушным пространством оккупированных территорий, полуострова Крыма, Черного моря. Потому что это опасность для нас. Первая угроза – использование тактической армейской авиации. Постоянно на Крымский полуостров перевозятся грузы военного назначения", – сказал он.
По словам представителя ГУР, транспортная авиация России перемещает в Крым, в частности, ракеты для зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400.
"Перемещаются другие военные грузы. Перемещается личный состав. Мы знаем, что сейчас зашла батальонно-тактическая группа воздушно-десантных войск после своего восстановления – она зашла в Крым и после этого будет выдвигаться на территорию юга Украины. Поэтому там постоянное движение. Они усилили систему противовоздушной обороны. Они понимают, что есть угроза", – объяснил Скибицкий.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.
24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
Украинские власти неоднократно заявляли о намерении освободить Крым, а также о планах нанести удар по Крымскому мосту, который связывает оккупированный полуостров с Россией. В МВД Украины заявили, что Крымский мост точно будет разрушен, "вопрос только в том, когда это произойдет".