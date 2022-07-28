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Новая глава МИД Бельгии, которая посещала оккупированный Крым в 2021 году, написала Кулебе письмо

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Лябиб написала Кулебе, что хочет посетить Киев
Лябиб написала Кулебе, что хочет посетить Киев
Фото: Hadja Lahbib / Twitter

Министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб написала главе МИД Украины Дмитрию Кулебе письмо по случаю Дня украинской государственности. Текст письма опубликовали на ее сайте 28 июля.

Также Лябиб разместила ссылку на письмо в Twitter. 

"По случаю Дня украинской государственности я передала Дмитрию Кулебе нашу непоколебимую солидарность, твердую позицию относительно ситуации и постоянную поддержку", – написала она на украинском языке. 

В письме Лябиб заверила в поддержке Украины со стороны Бельгии. 

"Сегодня украинский народ отмечает первый День украинской государственности. Наша страна прекрасно осознает важность этого праздника, который был учрежден президентом [Владимиром] Зеленским в прошлом году. В то же время этот праздник, несомненно, послужит поднятию боевого духа в тот момент, когда Украина и ее народ мужественно защищают свои дома и борются за выживание своего государства. Я хотела бы воспользоваться этой возможностью, чтобы подтвердить непоколебимую солидарность нашей страны с Украиной и ее полную поддержку, а также глубокую дружбу, которая объединяет наши две страны", – написала она Кулебе. 

Министр также акцентировала внимание на том, что Украина – суверенное и независимое государство, которое является надежным и ценным членом международного сообщества. Право украинцев выбирать будущее – неоспоримо, добавила Лябиб. 

"Территориальная целостность Украины в пределах ее международно признанных границ должна полностью соблюдаться. Эти границы включают все территории Украины, в том числе Крым и Донбасс, которые в настоящее время находятся под незаконной оккупацией Российской Федерации, напрямую или через марионеточные режимы", – добавила она. 

Лябиб отметила, что Бельгия поддерживает евроинтеграцию Украины, и осудила российскую агрессию против страны.

"Моя страна рассматривает Украину как члена европейской семьи. Мы твердо поддерживаем решимость вашей страны защищать те же ценности свободы и демократии, которые вдохновляют европейский проект. Мы стоим на вашей стороне, в то время как Россия ведет неоправданную, неспровоцированную и незаконную войну против Украины, нарушая международное право и Устав ООН. Бельгия систематически осуждает самым решительным образом агрессию России против Украины. Мы также решительно поддерживаем борьбу с безнаказанностью за военные преступления. Бельгия полна решимости продолжать оказывать политическую, экономическую, военную и гуманитарную поддержку вашей стране. И мы будем рядом, когда дело дойдет до восстановления вашей страны после войны и поддержки Украины в проведении необходимых реформ на пути к ее европейской судьбе", – заявила она. 

Также глава МИД выразила надежду, что сможет посетить Киев в ближайшее время. О поездке в оккупированный Крым она не упомянула. 

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.

Лябиб возглавила МИД Бельгии 15 июля. Она сменила на этой должности Софи Вильмес. До этого Лябиб была журналисткой, ведущей новостей, делала репортажи о боевых действиях в Афганистане, также она сняла документальный фильм о женщинах в Афганистане.

Работая журналистом, летом 2021 года Лябиб посещала оккупированный Крым – освещала фестиваль, который проходил в Севастополе. Канал RTBF, где она тогда работала, 27 июля сообщил, что Лябиб отправилась туда по российской визе. Канал отметил, что аннексия Крыма не признана миром, а поездки на территорию острова незаконны. О существовании процедуры въезда через территорию Украины каналу тоже известно, но российскую процедуру там называют "менее сложной". 

Как отметила "Европейская правда", в августе прошлого года, рассказывая об этой поездке каналу RTBF, Лябиб не дала прямого ответа на вопрос, она вернулась "из Украины или из России". Позже в том же эфире, возвращаясь к теме поездки в Крым, она сказала, что была "в России". "Этот фестиваль в Крыму будет темой документального фильма, который вы сейчас готовите?" – спросил ее ведущий. "Да, и для этого я поехала в Россию", – отреагировала Лябиб. 

В МИД Украины сообщили 27 июля, что ведут диалог с бельгийской стороной "для установления всех обстоятельств поездки и принятия решений по дальнейшим двусторонним контактам". 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Крым, МИД Украины, Бельгия, евроинтеграция, МИД Бельгии, Дмитрий Кулеба, война России против Украины, визит, письмо, восстановление, Аджа Лябиб
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