Новая глава МИД Бельгии, которая посещала оккупированный Крым в 2021 году, написала Кулебе письмо

Также Лябиб разместила ссылку на письмо в Twitter.

"По случаю Дня украинской государственности я передала Дмитрию Кулебе нашу непоколебимую солидарность, твердую позицию относительно ситуации и постоянную поддержку", – написала она на украинском языке.

Це важливий день для народу #України. З нагоди Дня української державності я передав @DmytroKuleba нашу непохитну солідарність, тверду позицію щодо ситуації та постійну підтримку. * Детальніше: https://t.co/8FrR8RdDbJ — Hadja Lahbib (@hadjalahbib) July 28, 2022

В письме Лябиб заверила в поддержке Украины со стороны Бельгии.

"Сегодня украинский народ отмечает первый День украинской государственности. Наша страна прекрасно осознает важность этого праздника, который был учрежден президентом [Владимиром] Зеленским в прошлом году. В то же время этот праздник, несомненно, послужит поднятию боевого духа в тот момент, когда Украина и ее народ мужественно защищают свои дома и борются за выживание своего государства. Я хотела бы воспользоваться этой возможностью, чтобы подтвердить непоколебимую солидарность нашей страны с Украиной и ее полную поддержку, а также глубокую дружбу, которая объединяет наши две страны", – написала она Кулебе.

Министр также акцентировала внимание на том, что Украина – суверенное и независимое государство, которое является надежным и ценным членом международного сообщества. Право украинцев выбирать будущее – неоспоримо, добавила Лябиб.

"Территориальная целостность Украины в пределах ее международно признанных границ должна полностью соблюдаться. Эти границы включают все территории Украины, в том числе Крым и Донбасс, которые в настоящее время находятся под незаконной оккупацией Российской Федерации, напрямую или через марионеточные режимы", – добавила она.

Лябиб отметила, что Бельгия поддерживает евроинтеграцию Украины, и осудила российскую агрессию против страны.

"Моя страна рассматривает Украину как члена европейской семьи. Мы твердо поддерживаем решимость вашей страны защищать те же ценности свободы и демократии, которые вдохновляют европейский проект. Мы стоим на вашей стороне, в то время как Россия ведет неоправданную, неспровоцированную и незаконную войну против Украины, нарушая международное право и Устав ООН. Бельгия систематически осуждает самым решительным образом агрессию России против Украины. Мы также решительно поддерживаем борьбу с безнаказанностью за военные преступления. Бельгия полна решимости продолжать оказывать политическую, экономическую, военную и гуманитарную поддержку вашей стране. И мы будем рядом, когда дело дойдет до восстановления вашей страны после войны и поддержки Украины в проведении необходимых реформ на пути к ее европейской судьбе", – заявила она.

Также глава МИД выразила надежду, что сможет посетить Киев в ближайшее время. О поездке в оккупированный Крым она не упомянула.