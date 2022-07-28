Новая глава МИД Бельгии, которая посещала оккупированный Крым в 2021 году, написала Кулебе письмо

Также Лябиб разместила ссылку на письмо в Twitter.
"По случаю Дня украинской государственности я передала Дмитрию Кулебе нашу непоколебимую солидарность, твердую позицию относительно ситуации и постоянную поддержку", – написала она на украинском языке.
Це важливий день для народу #України. З нагоди Дня української державності я передав @DmytroKuleba нашу непохитну солідарність, тверду позицію щодо ситуації та постійну підтримку. * Детальніше: https://t.co/8FrR8RdDbJ— Hadja Lahbib (@hadjalahbib) July 28, 2022
В письме Лябиб заверила в поддержке Украины со стороны Бельгии.
"Сегодня украинский народ отмечает первый День украинской государственности. Наша страна прекрасно осознает важность этого праздника, который был учрежден президентом [Владимиром] Зеленским в прошлом году. В то же время этот праздник, несомненно, послужит поднятию боевого духа в тот момент, когда Украина и ее народ мужественно защищают свои дома и борются за выживание своего государства. Я хотела бы воспользоваться этой возможностью, чтобы подтвердить непоколебимую солидарность нашей страны с Украиной и ее полную поддержку, а также глубокую дружбу, которая объединяет наши две страны", – написала она Кулебе.
Министр также акцентировала внимание на том, что Украина – суверенное и независимое государство, которое является надежным и ценным членом международного сообщества. Право украинцев выбирать будущее – неоспоримо, добавила Лябиб.
"Территориальная целостность Украины в пределах ее международно признанных границ должна полностью соблюдаться. Эти границы включают все территории Украины, в том числе Крым и Донбасс, которые в настоящее время находятся под незаконной оккупацией Российской Федерации, напрямую или через марионеточные режимы", – добавила она.
Лябиб отметила, что Бельгия поддерживает евроинтеграцию Украины, и осудила российскую агрессию против страны.
"Моя страна рассматривает Украину как члена европейской семьи. Мы твердо поддерживаем решимость вашей страны защищать те же ценности свободы и демократии, которые вдохновляют европейский проект. Мы стоим на вашей стороне, в то время как Россия ведет неоправданную, неспровоцированную и незаконную войну против Украины, нарушая международное право и Устав ООН. Бельгия систематически осуждает самым решительным образом агрессию России против Украины. Мы также решительно поддерживаем борьбу с безнаказанностью за военные преступления. Бельгия полна решимости продолжать оказывать политическую, экономическую, военную и гуманитарную поддержку вашей стране. И мы будем рядом, когда дело дойдет до восстановления вашей страны после войны и поддержки Украины в проведении необходимых реформ на пути к ее европейской судьбе", – заявила она.
Также глава МИД выразила надежду, что сможет посетить Киев в ближайшее время. О поездке в оккупированный Крым она не упомянула.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.
Лябиб возглавила МИД Бельгии 15 июля. Она сменила на этой должности Софи Вильмес. До этого Лябиб была журналисткой, ведущей новостей, делала репортажи о боевых действиях в Афганистане, также она сняла документальный фильм о женщинах в Афганистане.
Работая журналистом, летом 2021 года Лябиб посещала оккупированный Крым – освещала фестиваль, который проходил в Севастополе. Канал RTBF, где она тогда работала, 27 июля сообщил, что Лябиб отправилась туда по российской визе. Канал отметил, что аннексия Крыма не признана миром, а поездки на территорию острова незаконны. О существовании процедуры въезда через территорию Украины каналу тоже известно, но российскую процедуру там называют "менее сложной".
Как отметила "Европейская правда", в августе прошлого года, рассказывая об этой поездке каналу RTBF, Лябиб не дала прямого ответа на вопрос, она вернулась "из Украины или из России". Позже в том же эфире, возвращаясь к теме поездки в Крым, она сказала, что была "в России". "Этот фестиваль в Крыму будет темой документального фильма, который вы сейчас готовите?" – спросил ее ведущий. "Да, и для этого я поехала в Россию", – отреагировала Лябиб.
В МИД Украины сообщили 27 июля, что ведут диалог с бельгийской стороной "для установления всех обстоятельств поездки и принятия решений по дальнейшим двусторонним контактам".