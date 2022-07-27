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Новая глава МИД Бельгии в 2021 году посещала оккупированный Крым. МИД Украины выясняет обстоятельства поездки

Лябиб возглавила МИД Бельгии 15 июля
Лябиб возглавила МИД Бельгии 15 июля
Фото: ЕРА

Министерство иностранных дел Украины выясняет обстоятельства поездки новоназначенной главы МИД Бельгии Аджи Лябиб в оккупированный Крым в 2021 году, когда она была журналисткой.

Об этом спикер МИД Украины Олег Николенко сообщил в Facebook 27 июля. 

Лябиб возглавила МИД Бельгии 15 июля, информировал канал RTFB, она сменила на этой должности Софи Вильмес. До этого Лябиб была журналисткой, ведущей новостей и, как отмечает канал, делала многочисленные репортажи о боевых действиях в Афганистане, также она сняла документальный фильм о женщинах в Афганистане.  

Вильмес ушла в отставку, чтобы поддержать мужа, у которого диагностировали рак, отмечает RTFB. 

После назначения Лябиб бельгийский политик Петер де Рувер обратил внимание, что она в 2021 году посещала оккупированный Россией Крым. Между ним и главой МИД в Twitter состоялся диалог, в ходе которого Рувер потребовал объяснений о поездке, а Лябиб заявила, что визит был частью ее журналистской деятельности.

Политик также опубликовал скриншот статьи из "Википедии" о новой главе МИД. Рувер заявил, что статью "вычистили" перед назначением Лябиб, и указал на поездку в Крым. 

Лябиб не скрывала этот визит. Она публиковала фото из Севастополя в Instagram, а из Ялты – в Facebook

RTFB сообщил 27 июля, что Лябиб, будучи журналисткой, ездила в Крым по российской визе и освещала там для RTBF фестиваль. Канал отмечает, что аннексия Крыма не признана миром, а поездки на территорию острова незаконны. О существовании процедуры въезда через территорию Украины каналу тоже известно, но российскую процедуру там называют "менее сложной". 

Как отметила "Европейская правда", в августе прошлого года, рассказывая об этой поездке каналу RTBF, Лябиб не дала прямого ответа на вопрос, она вернулась "из Украины или из России". Позже в том же эфире, возвращаясь к теме поездки в Крым, она сказала, что была "в России". 

"Этот фестиваль в Крыму будет темой документального фильма, который вы сейчас готовите?" – спросил ее ведущий. 

"Да, и для этого я поехала в Россию", – отреагировала Лябиб. 

https://www.facebook.com/hadja.lahbib/videos/572743527225033/

Николенко подчеркивает, что въезд в Крым возможен только со стороны материковой Украины, а въезд со стороны РФ – незаконный.

"Иностранные граждане должны соблюдать законодательство Украины и официальную позицию своего государства. Бельгия не признает аннексию Крыма со стороны России, поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах. МИД Украины ведет диалог с бельгийской стороной по этому вопросу по дипломатическим каналам для установления всех обстоятельств поездки и принятия решений по дальнейшим двусторонним контактам. В то же время положительно отмечаем заверения министра Лябиб относительно дальнейшей поддержки Украины в ее борьбе против вооруженной агрессии России. Мы продолжим координацию позиций Украины и Бельгии в контексте введения новых санкций ЕС против России, а также предоставления Украине военной и финансовой помощи", – добавил спикер украинского внешнеполитического ведомства.

https://www.facebook.com/oleg.nikolenko.50/posts/pfbid03q8Vyx42H6bMuMNwTAKjYi2yPHtADDEtZZuQNbSKEdDnfvTXzUYnMv3UueRBAJTfl

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Крым, Севастополь, МИД Украины, Бельгия, МИД Бельгии, суверенитет, визит, Олег Николенко, назначение, Софи Вильмес
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