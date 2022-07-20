Новая глава МИД Бельгии в 2021 году ездила в Крым и отказалась назвать его Украиной – СМИ

Издание пишет, что будущий политик приезжала на фестиваль "Глобальные ценности", который проходил в Севастополе 23–25 июля 2021 года.

Через несколько дней на своей странице в Facebook она опубликовала фотографии из Ливадийского дворца и с дачи писателя Антона Чехова в Ялте.

У "ЕП" нет точных данный, через какую именно границу Лябиб попала на полуостров. Канал RTBF позже спросил у нее о визите, поинтересовавшись, откуда она вернулась: из Украины или из России. На что Лябиб не дала четкого ответа, но добавила, что для того, чтобы "приземлиться в аэропорту Симферополя, нужна российская виза".

После этого она продемонстрировала в эфире фрагмент своего разговора с прохожим на полуострове, который говорит, что "Крым всегда славился российской культурой и никакой связи с Украиной у него нет". В дальнейшем интервью каналу она не раз оговаривается, что "ездила в Россию".

Страницу Лябиб в Википедии отредактировали перед ее назначением, на это обратил внимание Бельгийский политик, депутат Нового фламандского альянса (N-VA) Петер де Роовер и опубликовал текст предполагаемых правок в Twitter, указав на это Лябиб.

"Ваше резюме в Википедии тщательно почистили. Среди прочего, 15 июля было удалено следующее "2021: поездка в Ливан и Россию… До 15 июля ваша поездка в Крым была поездкой в "Россию" а не "в Украину", – написал он.

Neen, niet gemist. Maar uw CV op Wikipedia werd stevig opgekuist. Op 15 juli ll. werd o.m. geschrapt: ‘2021: voyage au Liban, en Russie: …’

Uw reis naar de Krim stond tot 15/7 als reis naar ‘Rusland’, niet naar ‘Oekraïne’. Laten we het tenminste ‘hoogst ongelukkig’ noemen. pic.twitter.com/gGnqZNO3tx — Peter De Roover (@PeterDeRoover1) July 18, 2022