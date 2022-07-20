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Новая глава МИД Бельгии в 2021 году ездила в Крым и отказалась назвать его Украиной – СМИ

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Лябиб посетила организованный РФ фестиваль и опубликовала фото из Ялты
Лябиб посетила организованный РФ фестиваль и опубликовала фото из Ялты
Фото: ЕРА

Бывшая телеведущая Аджа Лябиб, назначенная в середине июля министром иностранных дел Бельгии, летом прошлого года приезжала в оккупированный Крым и публично не признавала его территорией Украины. Об этом сообщает "Европейская правда".

Издание пишет, что будущий политик приезжала на фестиваль "Глобальные ценности", который проходил в Севастополе 23–25 июля 2021 года.

Через несколько дней на своей странице в Facebook она опубликовала фотографии из Ливадийского дворца и с дачи писателя Антона Чехова в Ялте.

https://www.facebook.com/hadja.lahbib/posts/pfbid0a7YyH74LrJMG2cckhX5oDU8MiHJNdCZUufCEG7BCPgPSma51YwyemgV2SWwknniZl

У "ЕП" нет точных данный, через какую именно границу Лябиб попала на полуостров. Канал RTBF позже спросил у нее о визите, поинтересовавшись, откуда она вернулась: из Украины или из России. На что Лябиб не дала четкого ответа, но добавила, что для того, чтобы "приземлиться в аэропорту Симферополя, нужна российская виза".

После этого она продемонстрировала в эфире фрагмент своего разговора с прохожим на полуострове,  который говорит, что "Крым всегда славился российской культурой и никакой связи с Украиной у него нет". В дальнейшем интервью каналу она не раз оговаривается, что "ездила в Россию". 

Страницу Лябиб в Википедии отредактировали перед ее назначением, на это обратил внимание Бельгийский политик, депутат Нового фламандского альянса (N-VA) Петер де Роовер и опубликовал текст предполагаемых правок в Twitter, указав на это Лябиб.

"Ваше резюме в Википедии тщательно почистили. Среди прочего, 15 июля было удалено следующее "2021: поездка в Ливан и Россию… До 15 июля ваша поездка в Крым была поездкой в "Россию" а не "в Украину", – написал он.

Контекст:

В отношении РФ действуют несколько санкционных пакетов ЕС, часть из них введена в 2014 году и связана с посягательством на территориальную целостность, независимость и суверенитет Украины. Европейским и основанным в ЕС компаниям запрещено покупать недвижимость или организации в Крыму, финансировать крымские предприятия или предоставлять связанные с этим услуги; европейским туроператорам запрещено предлагать отдых на оккупированном полуострове.

Теги: Крым, Севастополь, Бельгия, Ялта, оккупация
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