Невзоров: В черепе человека есть пустоты. Пение может увеличить объем пустот. Исполнение "зайкимоя" увеличило резонаторы Киркорова парадоксальным образом Фото: nevzorovofficial / Instagram

Киркоров, выступая перед оккупантами, заявил, что те "отстаивали Родину на боевых позициях".

Он также упомянул в своей речи бывшую жену, российскую певицу Аллу Пугачеву, которая после полномасштабного вторжения РФ в Украину покинула Россию вместе с мужем, шоуменом Максимом Галкиным, осудившим российскую агрессию.

Желая оккупантам "мирного неба над головой", Киркоров заявил, что эти слова когда-то сказала "женщина, которая поет".

Российский ведущий и публицист Александр Невзоров, комментируя выступления Киркорова в Крыму, заявил, что тот является анатомическим феноменом, обладающим пустотами в черепе. Об этом Невзоров заявил 27 июля в своем Telegram-канале.

"Киркоров – исключительный дурак, но ему простительно. Дело в том, что в черепе каждого человека есть "резонаторы" – пустоты (лобная, клиновидная и прочие). Пение может несколько увеличить объем этих пустот. Исполнение "зайкимоя" и других шедевров увеличило резонаторы Киркорова парадоксальным образом. Так что Филя – не идиот, а просто анатомический феномен", – объяснил поездку Киркорова в Крым Невзоров.