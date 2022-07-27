"Исключительный дурак". Невзоров заявил о наличии у Киркорова, который выступил перед оккупантами в аннексированном Крыму, пустот в черепе

Киркоров, выступая перед оккупантами, заявил, что те "отстаивали Родину на боевых позициях".
Он также упомянул в своей речи бывшую жену, российскую певицу Аллу Пугачеву, которая после полномасштабного вторжения РФ в Украину покинула Россию вместе с мужем, шоуменом Максимом Галкиным, осудившим российскую агрессию.
Желая оккупантам "мирного неба над головой", Киркоров заявил, что эти слова когда-то сказала "женщина, которая поет".
Российский ведущий и публицист Александр Невзоров, комментируя выступления Киркорова в Крыму, заявил, что тот является анатомическим феноменом, обладающим пустотами в черепе. Об этом Невзоров заявил 27 июля в своем Telegram-канале.
"Киркоров – исключительный дурак, но ему простительно. Дело в том, что в черепе каждого человека есть "резонаторы" – пустоты (лобная, клиновидная и прочие). Пение может несколько увеличить объем этих пустот. Исполнение "зайкимоя" и других шедевров увеличило резонаторы Киркорова парадоксальным образом. Так что Филя – не идиот, а просто анатомический феномен", – объяснил поездку Киркорова в Крым Невзоров.
Киркоров после полномасштабного вторжения РФ в Украину замалчивал российскую агрессию, но после задержания СБУ кума российского президента Владимира Путина, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука выступил в его поддержку.
В начале 2021 года Киркорову запретили въезд в Литву на пять лет из-за многократных посещений аннексированного Крыма. В апреле 2022 году Киркорову был запрещен въезд в Эстонию до 2027 года.