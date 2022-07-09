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Токаев измазал физиономию Путина калом – Невзоров

 
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В июне Токаев сказал в присутствии Путина, что Казахстан не будет признавать "ЛДНР"
В июне Токаев сказал в присутствии Путина, что Казахстан не будет признавать "ЛДНР"
Фото: EPA

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев был искренен и не играл, когда в присутствии президента России Владимира Путина заявил, что Казахстан не признает так называемые "ЛДНР". Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал российский телеведущий и публицист Александр Невзоров.

17 июня на форуме в России Токаев заявил, что "ЛДНР" – квазигосударственные территории, которые Казахстаном не признаются. Он сказал, что право наций на самоопределение противоречит принципу территориальной целостности государств, и заявил, что "если право наций на самоопределение в реальности будет реализовано на всем земном шаре, то вместо 193 государств, которые сейчас входят в состав ООН, на Земле возникнет более 500 или 600 государств".

"Токаев, конечно, молодец, и не надо его подозревать в том, что это была какая-то игра, что это была какая-то инсценировка. Нет отнюдь", – убежден Невзоров. 

Он считает, что сделать такое заявление – это все равно, что "намазать физиономию собеседника калом". 

"Когда человек бьет и мажет своему собеседнику физиономию калом, трудно заподозрить их в том, что это был такой вот, понимаешь ли, сговор, когда они решили ввести всех заблуждение по поводу своих истинных отношений, а на самом деле все у них по-другому. Нет, он ему намазал, намазал его же собственным [калом]. Это был кал под названием "ДНР" и "ЛНР", – сказал Невзоров.

Он назвал "ЛДНР" "огромными каловыми массами, которые скопились на границах Украины". 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

После нападения РФ на Украину Казахстан, по данным источников американского телеканала NBC News, отказал России в просьбе отправить своих военных в Украину. МИД Казахстана заявил, что страна заинтересована в том, чтобы Украина оставалась независимым и территориально целостным государством.

После того, как Токаев отказался признать "ЛДНР", он встречался с Путиным. Президент Казахстана сказал, что у них состоялась "очень хорошая встреча", а Путин был "очень спокойным и уверенным". Токаев пояснил свой отказ принципом Устава ООН. "С моей точки зрения, территориальная целостность государств должна преобладать", – сказал президент Казахстана. 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Казахстан, Касым-Жомарт Токаев
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