Токаев измазал физиономию Путина калом – Невзоров

В июне Токаев сказал в присутствии Путина, что Казахстан не будет признавать "ЛДНР" Фото: EPA

17 июня на форуме в России Токаев заявил, что "ЛДНР" – квазигосударственные территории, которые Казахстаном не признаются. Он сказал, что право наций на самоопределение противоречит принципу территориальной целостности государств, и заявил, что "если право наций на самоопределение в реальности будет реализовано на всем земном шаре, то вместо 193 государств, которые сейчас входят в состав ООН, на Земле возникнет более 500 или 600 государств".

"Токаев, конечно, молодец, и не надо его подозревать в том, что это была какая-то игра, что это была какая-то инсценировка. Нет отнюдь", – убежден Невзоров.

Он считает, что сделать такое заявление – это все равно, что "намазать физиономию собеседника калом".

"Когда человек бьет и мажет своему собеседнику физиономию калом, трудно заподозрить их в том, что это был такой вот, понимаешь ли, сговор, когда они решили ввести всех заблуждение по поводу своих истинных отношений, а на самом деле все у них по-другому. Нет, он ему намазал, намазал его же собственным [калом]. Это был кал под названием "ДНР" и "ЛНР", – сказал Невзоров.

Он назвал "ЛДНР" "огромными каловыми массами, которые скопились на границах Украины".

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