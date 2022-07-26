Бульвар Шоубиз
 
26 июля, 2022
 
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"Пошли, Вован, хватит землю мучить". Художник изобразил реакцию Путина на появление в его комнате покойного Кобзона

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Кобзон умер в 2018 году. В СМИ активно ведутся разговоры о скорой смерти Путина от рака
Кобзон умер в 2018 году. В СМИ активно ведутся разговоры о скорой смерти Путина от рака
Фото: ЕРА

Грузинский художник Нугзар Метревели, известный иллюстрациями о политиках, изобразил реакцию президента РФ Владимира Путина на появление в его комнате покойного российского и советского артиста Иосифа Кобзона. Иллюстрацию художник разместил 23 июля на своей странице в Facebook.

На иллюстрации Путин изображен в темной комнате лежащим на кровати, рядом с которой стоит горшок, а на тумбочке лежит упаковка с подгузниками.

При виде улыбающегося Кобзона Путин вцепился в кровать скрюченными пальцами. При этом тень Кобзона на шторе изображена в виде аллегорического образа смерти с косой.

"Пошли, Вован, хватит землю мучить", – прокомментировали иллюстрацию подписчики Метревели. 

https://www.facebook.com/nugzar.metreveli/posts/pfbid02dDKCpbD858nWw8ErhLQgP98NKo6x9SCBpF3YEVHu33bFFWvfmdDvvqZVJjMt7yCWl

Контекст:

Кобзон умер в 2018 году. 

Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства.

О том, что Путин серьезно болен, а в РФ уже начались процессы, которые приведут к смене власти, говорил в мае начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. По его оценке, у главы Кремля "как минимум несколько лет еще есть" и "надеяться, что Путин умрет завтра, не стоит". Буданов тоже подтверждал, что было покушение на Путина.

12 мая издание New Lines Magazine, ссылаясь на неназванного российского бизнесмена, близкого к Кремлю, сообщило, что у Путина рак крови и проблемы со спиной могут быть результатом приема стероидов. 19 мая американский режиссер Оливер Стоун, приближенный к Путину, заявил, что президент РФ поборол рак.

6 июня американский журнал Newsweek написал, что в марте на него было совершено покушение, а в апреле он прошел курс лечения от рака на поздней стадии.

Теги: Владимир Путин, Иосиф Кобзон, российские оккупанты
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