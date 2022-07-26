"Пошли, Вован, хватит землю мучить". Художник изобразил реакцию Путина на появление в его комнате покойного Кобзона

На иллюстрации Путин изображен в темной комнате лежащим на кровати, рядом с которой стоит горшок, а на тумбочке лежит упаковка с подгузниками.
При виде улыбающегося Кобзона Путин вцепился в кровать скрюченными пальцами. При этом тень Кобзона на шторе изображена в виде аллегорического образа смерти с косой.
"Пошли, Вован, хватит землю мучить", – прокомментировали иллюстрацию подписчики Метревели.
Кобзон умер в 2018 году.
Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства.
О том, что Путин серьезно болен, а в РФ уже начались процессы, которые приведут к смене власти, говорил в мае начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. По его оценке, у главы Кремля "как минимум несколько лет еще есть" и "надеяться, что Путин умрет завтра, не стоит". Буданов тоже подтверждал, что было покушение на Путина.
12 мая издание New Lines Magazine, ссылаясь на неназванного российского бизнесмена, близкого к Кремлю, сообщило, что у Путина рак крови и проблемы со спиной могут быть результатом приема стероидов. 19 мая американский режиссер Оливер Стоун, приближенный к Путину, заявил, что президент РФ поборол рак.
6 июня американский журнал Newsweek написал, что в марте на него было совершено покушение, а в апреле он прошел курс лечения от рака на поздней стадии.