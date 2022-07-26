"Пошли, Вован, хватит землю мучить". Художник изобразил реакцию Путина на появление в его комнате покойного Кобзона

Кобзон умер в 2018 году. В СМИ активно ведутся разговоры о скорой смерти Путина от рака Фото: ЕРА

На иллюстрации Путин изображен в темной комнате лежащим на кровати, рядом с которой стоит горшок, а на тумбочке лежит упаковка с подгузниками.

При виде улыбающегося Кобзона Путин вцепился в кровать скрюченными пальцами. При этом тень Кобзона на шторе изображена в виде аллегорического образа смерти с косой.

"Пошли, Вован, хватит землю мучить", – прокомментировали иллюстрацию подписчики Метревели.