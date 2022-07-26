Власти Абхазии отдали 186 га в Пицунде под дачу Путина. Президент Грузии заявила об аннексии этой территории

По договору РФ переходят 186 га земли с реликтовым сосновым парком и все сооружения на них, а также 115 га акватории Черного моря Фото: v-georgia.com

Грузинский президент призвала международное сообщество жестко отреагировать на происходящее.

"То, что мы видим в Пицунде, — это форма аннексии территории Грузии. Мы видим резкую реакцию народа на события. Это результат постоянной оккупации. Категорически осуждаю это и призываю международное сообщество к жесткой реакции", – написала Зурабишвили.

What we’re seeing in Bichvinta is a form of annexation of Georgian territory by Russia. We see a strong popular reaction to the developments. This is the result of continued occupation



I strongly condemn this and call on the international community to strongly react to this. — Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) July 25, 2022

Президент стала первым официальным представителем властей Грузии, отреагировавшим на факт передачи в собственность РФ государственной дачи в Пицунде – бывшей резиденции советских вождей на кавказском курорте, пишет News Georgia.

Согласно проекту соглашения Москвы и Сухуми, в аренду РФ на 49 лет переходят 186 га земли с реликтовым сосновым парком и 115 га акватории Черного моря. Все строения комплекса становятся российской собственностью.

В Абхазии уже прошло несколько акций протеста, под давлением общественности проект соглашения рассмотрит Конституционный суд, сообщает издание.

"Голос Америки" пишет, что абхазский президент Аслан Бжания пытается переубедить противников передачи тем, что Абхазия "в долгу" перед Россией и что Сухуми не имеет средств для ремонта сооружений комплекса. По его словам, дача в Пицунде должна стать полноценной резиденцией президента РФ Владимира Путина.

Экс-министр по вопросам реинтеграции Грузии Паата Закареишвили в комментарии "Голосу Америки" заявил, что в Абхазии все больше недовольных отношением России к непризнанной республике, они считают, что РФ "берет гораздо больше, чем дает".

При этом он отмечает "странное молчание" официальных властей Грузии.

"Если Тбилиси пытается быть осторожным и не портить с Москвой отношения из-за Украины, чтобы избежать новой агрессии, как это нам ежедневно объясняют наши лидеры, то что из себя представляет явная аннексия территории? По-моему, это она и есть", – считает Закареишвили.