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Власти Абхазии отдали 186 га в Пицунде под дачу Путина. Президент Грузии заявила об аннексии этой территории

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По договору РФ переходят 186 га земли с реликтовым сосновым парком и все сооружения на них, а также 115 га акватории Черного моря
По договору РФ переходят 186 га земли с реликтовым сосновым парком и все сооружения на них, а также 115 га акватории Черного моря
Фото: v-georgia.com

Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает аннексией решение самопровозглашенного правительства оккупированной Абхазии передать России территории курорта Пицунда, об этом она написала в Twitter.

Грузинский президент призвала международное сообщество жестко отреагировать на происходящее. 

"То, что мы видим в Пицунде, — это форма аннексии территории Грузии. Мы видим резкую реакцию народа на события. Это результат постоянной оккупации. Категорически осуждаю это и призываю международное сообщество к жесткой реакции", – написала Зурабишвили.

Президент стала первым официальным представителем властей Грузии, отреагировавшим на факт передачи в собственность РФ государственной дачи в Пицунде – бывшей резиденции советских вождей на кавказском курорте, пишет News Georgia.

Согласно проекту соглашения Москвы и Сухуми, в аренду РФ на 49 лет переходят 186 га земли с реликтовым сосновым парком и 115 га акватории Черного моря. Все строения комплекса становятся российской собственностью.

В Абхазии уже прошло несколько акций протеста, под давлением общественности проект соглашения рассмотрит Конституционный суд, сообщает издание. 

"Голос Америки" пишет, что абхазский президент Аслан Бжания пытается переубедить противников передачи тем, что Абхазия "в долгу" перед Россией и что Сухуми не имеет средств для ремонта сооружений комплекса. По его словам, дача в Пицунде должна стать полноценной резиденцией президента РФ Владимира Путина. 

Экс-министр по вопросам реинтеграции Грузии Паата Закареишвили в комментарии "Голосу Америки" заявил, что в Абхазии все больше недовольных отношением России к непризнанной республике, они считают, что РФ "берет гораздо больше, чем дает". 

При этом он отмечает "странное молчание" официальных властей Грузии.

"Если Тбилиси пытается быть осторожным и не портить с Москвой отношения из-за Украины, чтобы избежать новой агрессии, как это нам ежедневно объясняют наши лидеры, то что из себя представляет явная аннексия территории? По-моему, это она и есть", – считает Закареишвили.

Контекст:

14 июля Бжания заявил, что Абхазия готова предоставить два порта в Черном море для ввоза подсанкционных товаров в РФ, об этом сообщило государственное агентство ТАСС. "После того как значительное количество государств объявило санкционный режим в отношении РФ, мы, конечно же, думаем, что наша территория может быть использована для реализации "параллельного импорта", – сказал он. 

Генштаб Вооруженных сил Украины в марте сообщил в Facebook, что подразделения с оккупированных территорий Грузии – Южной Осетии и Абхазии, присоединились к войскам оккупантов. В частности, на территорию Украины перебросили подразделения 4-й (Цхинвальский район, Южная Осетия) и 7-й (Абхазия) военных баз.

Теги: Россия, Владимир Путин, Грузия, Черное море, Абхазия, аннексия, Сухуми, Саломе Зурабишвили
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