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"Эти сложности нас сблизят". Глава непризнанной Абхазии заявил, что готов предоставить России порты для обхода санкций

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Бжания: С нас санкции никогда и не снимали
Бжания: С нас санкции никогда и не снимали
Фото: ЕРА

Абхазия (часть Грузии, оккупированная Россией) готова предоставить два порта в Черном море для ввоза подсанкционных товаров в РФ. Об этом заявил глава непризнанной "республики" Аслан Бжания, сообщает ТАСС.

"После того как значительное количество государств объявило санкционный режим в отношении РФ, мы, конечно же, думаем, что наша территория может быть использована для реализации "параллельного импорта", – цитирует его агентство.

По его словам, Абхазия не боится санкций.

"Вы знаете, что Абхазия признана некоторым количеством стран, [но] для нас самое главное, что нас признала Россия. Никаких санкционных мер мы не боимся, они в отношении нас не отменялись никогда. Наоборот, эти сложности нас сблизят [с РФ]", – добавил он.

Контекст:

После вторжения РФ в Украину США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели санкции против российских физических и юридических лиц.

В мае правительство РФ опубликовало перечень из более чем 50 категорий товаров, которые будут доступны для "параллельного импорта", то есть ввоза в страну без уведомления производителей, в обход санкций. В список вошли самые разные категории товаров – от растений до лекарств, мыла и оружия. После недавнего обновления перечень пополнился турбинами Siemens, продукцией BMW и конструкторами Lego.

В США составили список из 18 государств, которые потенциально могут помочь Москве обходить западные санкции. Это Армения, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, а также Китай, Тайвань, Турция, Бразилия, Индия, Израиль, Мексика, Сербия, ОАЭ, ЮАР, Никарагуа и Сингапур.  

Теги: Россия, Грузия, санкции, Черное море, Абхазия
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