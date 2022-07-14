"Эти сложности нас сблизят". Глава непризнанной Абхазии заявил, что готов предоставить России порты для обхода санкций

Бжания: С нас санкции никогда и не снимали Фото: ЕРА

"После того как значительное количество государств объявило санкционный режим в отношении РФ, мы, конечно же, думаем, что наша территория может быть использована для реализации "параллельного импорта", – цитирует его агентство.

По его словам, Абхазия не боится санкций.

"Вы знаете, что Абхазия признана некоторым количеством стран, [но] для нас самое главное, что нас признала Россия. Никаких санкционных мер мы не боимся, они в отношении нас не отменялись никогда. Наоборот, эти сложности нас сблизят [с РФ]", – добавил он.