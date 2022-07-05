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В России добавили в список "параллельного импорта" Siemens, BMW и Lego. Товары будут ввозить в страну без разрешения правообладателя

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В мае власти РФ решили легализировать так называемый "параллельный импорт"
В мае власти РФ решили легализировать так называемый "параллельный импорт"
Фото: depositphotos.com

Минпромторг России добавил в список "параллельного экспорта" товары компаний Siemens, BMW и Lego. Теперь их могут продавать в стране без разрешения правообладателя. Об этом 4 июля сообщил глава российского министерства Денис Мантуров, отмечает "РИА Новости".

"Мы не так давно внесли в минюст откорректированный перечень. Там в том числе удалены компании, которые продолжают поставлять на наш рынок свою продукцию и не уходили с рынка. Поэтому мы их исключили из этого перечня. А, наоборот, включили компании Siemens, BMW – те, кто демонстрирует свою позицию и не поставляет свою продукцию на наш рынок", – сказал он.

В министерстве уточнили, что в список попала и продукция компании Lego.

Мантуров также утверждает, что российский рынок покинули только 150 иностранных компаний из 25 тыс. При этом, согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета, более 1000 компаний публично заявили, что или уходят из России, или сокращают свою деятельность в стране.

Контекст:

После полномасштабного вторжения РФ в Украину из России стали массово уходить иностранные бренды. В связи с этим в мае власти РФ решили легализировать так называемый параллельный импорт – ввоз в страну товаров, на которые нанесен какой-либо товарный знак, без разрешения правообладателя этого товарного знака.

В список товаров параллельного импорта попали 50 категорий, в том числе автомобили (Volkswagen, Skoda, BMW, Toyota), электроника (Apple, Samsung, Sony), бытовая техника (Siemens, Dyson) и игровые приставки (Xbox и PlayStation). 

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, экономика, импорт, BMW, Siemens, Lego
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