В России добавили в список "параллельного импорта" Siemens, BMW и Lego. Товары будут ввозить в страну без разрешения правообладателя

"Мы не так давно внесли в минюст откорректированный перечень. Там в том числе удалены компании, которые продолжают поставлять на наш рынок свою продукцию и не уходили с рынка. Поэтому мы их исключили из этого перечня. А, наоборот, включили компании Siemens, BMW – те, кто демонстрирует свою позицию и не поставляет свою продукцию на наш рынок", – сказал он.

В министерстве уточнили, что в список попала и продукция компании Lego.

Мантуров также утверждает, что российский рынок покинули только 150 иностранных компаний из 25 тыс. При этом, согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета, более 1000 компаний публично заявили, что или уходят из России, или сокращают свою деятельность в стране.