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С начала войны экспорт в Россию из других стран сократился вдвое

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В январе страны экспортировали в Россию товары на $22 млрд, а в апреле уже на $10,5 млрд
В январе страны экспортировали в Россию товары на $22 млрд, а в апреле – уже на $10,5 млрд
Фото: depositphotos.com

После российского вторжения в Украину многие страны значительно сократили свои торговые отношения с РФ, в частности уменьшив экспорт в страну. Причем сделали это не только страны, объявившие санкции или присоединившиеся к ним, но и те, которые официально ограничений не вводили, сообщили 27 июня эксперты Института мировой экономики Петерсона.

По подсчетам аналитиков, в январе 2022 года страны экспортировали в Россию товары на $22 млрд, в феврале – на $21 млрд, а в апреле – уже на $10,5 млрд.

Экспорт в Россию из стран, поддерживающих санкции, упал на 60% по сравнению со средним уровнем во второй половине 2021 года. Значительно сократился и экспорт из стран, не подпадающих под санкции (на 40%).

Кроме того, сократился и импорт в Россию из Китая. Несмотря на публичную поддержку РФ и отказ от санкций, КНР сократила экспорт в РФ на 38%, что соответствует среднему показателю для стран, не поддержавших санкции.

Эксперты считают, что такое падение связано с тем, что китайские фирмы, нарушающие запрет на продажу так называемых чувствительных товаров в Россию, могут потерять доступ к важнейшим технологиям, товарам и валюте (к санкциям присоединились все основные эмитенты резервной валюты). 

При этом Китай не прекращает торговлю с Россией, с начала войны в Украине импорт КНР из России вырос на 66% в денежном выражении (с $6,2 млрд до $10,3 млрд), значительная его часть приходится на нефть, газ и уголь. При этом, как отмечают исследователи, Китай все еще импортирует из России меньше, чем страны Евросоюза.

Исследователи пришли к выводу, что, несмотря снижение экспорта в Россию, он все еще остается высоким. Таким образом, главный вопрос для прекращения войны в Украине – сможет ли Россия получить все необходимое для продолжения военных действий.

Контекст:

В ответ на нападение России на Украину США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия и Япония ввели против РФ несколько пакетов санкций. По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 8,2 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – почти 11 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, санкции, война, экспорт, торговля, война России против Украины
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