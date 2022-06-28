Грузия заявила, что отказала в транзите подсанкционной российской нефти

26 июня Mtavari сообщил, что в Батуми из российского Туапсе под флагом Турции прибыл танкер с российскими нефтепродуктами Скриншот: mtavari.tv

26 июня грузинский оппозиционный телеканал Mtavari сообщил, что в Батуми из российского Туапсе под флагом Турции прибыл танкер с российскими нефтепродуктами.

По данным канала, судно Esen Ka доставило 30 тыс. тонн вакуумного газойля компании "Роснефть", которая находится под санкциями из-за вторжения России в Украину.

Давиташвили подтвердил, что в порт Батуми зашло это грузовое судно, но, по его словам, таможенные органы не давали согласия на прием груза.

"Таможенные органы не давали согласия на прием такого груза. Поэтому без согласия таможни порта, как бы он ни хотел, не сможет войти в Грузию и не сможет выйти в таможенное пространство Грузии", – сказал он.

Также грузинский министр заверил, что Грузия никогда не пропускала через свою территорию подсанкционные грузы и не намерена это делать в будущем.