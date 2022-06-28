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Грузия заявила, что отказала в транзите подсанкционной российской нефти

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26 июня Mtavari сообщил, что в Батуми из российского Туапсе под флагом Турции прибыл танкер с российскими нефтепродуктами
26 июня Mtavari сообщил, что в Батуми из российского Туапсе под флагом Турции прибыл танкер с российскими нефтепродуктами
Скриншот: mtavari.tv

Грузия отказалась принять груз турецкого судна, которое остановилось в порту Батуми, так как оно перевозило подсанкционную российскую нефть. Об этом заявил на брифинге 27 июня вице-премьер, министр экономики Грузии Леван Давиташвили, его цитирует Interpress News.

26 июня грузинский оппозиционный телеканал Mtavari сообщил, что в Батуми из российского Туапсе под флагом Турции прибыл танкер с российскими нефтепродуктами.

По данным канала, судно Esen Ka доставило 30 тыс. тонн вакуумного газойля компании "Роснефть", которая находится под санкциями из-за вторжения России в Украину. 

Давиташвили подтвердил, что в порт Батуми зашло это грузовое судно, но, по его словам, таможенные органы не давали согласия на прием груза.

"Таможенные органы не давали согласия на прием такого груза. Поэтому без согласия таможни порта, как бы он ни хотел, не сможет войти в Грузию и не сможет выйти в таможенное пространство Грузии", – сказал он.

Также грузинский министр заверил, что Грузия никогда не пропускала через свою территорию подсанкционные грузы и не намерена это делать в будущем. 

Контекст:

После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.

3 июня Европейский совет утвердил шестой пакет санкций, который, в частности, включает поэтапный отказ от российской нефти. Из-за этого Россия может недополучить около $22 млрд доходов, подсчитало агентство Bloomberg.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Грузия, санкции, нефть, танкер
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