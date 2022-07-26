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Кулеба: Газовая война Путина против Европы является прямым продолжением его войны с Украиной

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Кулеба: Путин будет использовать любую зависимость Европы от России, чтобы разрушить нормальную жизнь каждой европейской семьи
Кулеба: Путин будет использовать любую зависимость Европы от России, чтобы разрушить нормальную жизнь каждой европейской семьи
Фото: EPA

Газовая война РФ против Европы – это продолжение российской войны против Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter 26 июля.

"Газовая война [президента РФ Владимира] Путина против Европы является прямым продолжением его войны с Украиной. Везде, где он может причинить вред, он его причинит. Он будет использовать любую зависимость Европы от России, чтобы разрушить нормальную жизнь каждой европейской семьи. Единственный способ – дать сдачи и избавиться от любой зависимости", – заявил министр.

Контекст:

В июне 2022 года российский "Газпром" снизил объем прокачки газа в Европу через "Северный поток" – до 40% от проектной мощности. Он объяснил это несвоевременным возвратом компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта в Канаде.

7 июля министр экономики Германии Роберт Хабек попросил Канаду как можно скорее вернуть турбину, находящуюся на ремонте. 9 июля правительство Канады удовлетворило просьбу Германии. Это решение поддержали США и страны ЕС.

Зеленский называл решение недопустимым исключением из санкций.

11 июля "Газпром" полностью прекратил прокачку газа по "Северному потоку", объявив плановые ремонтные работы до 21 июля.

21 июля газопровод заработал, но не на полную пропускную способность.

Генеральный директор компании "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон объяснил, что для наращивания объемов поставок газа в Европу у РФ есть все возможности. По его словам, даже после возвращения турбины "Газпром" найдет повод и далее сокращать поставки газа в ЕС.

25 июля российское пропагандистское "РИА Новости" сообщило, что "Газпром" намерен остановить еще одну турбину Siemens на "Северном потоке", и с 7.00 27 июля прокачивать по газопроводу не более 33 млн м³ в сутки (против нынешних максимум 67 млн м³). Таким образом, поставки российского газа в Европу по газопроводу сокращаются до 20% от мощности "Северного потока", констатировали в росСМИ.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью dpa, опубликованном изданием Die Zeit, заявила, что "Газпром" намеренно держит свои хранилища полупустыми. При этом в 12 странах – членах ЕС российские поставки уже ограничены или полностью прекращены. Поэтому Европа должна быть готова к худшему сценарию – к полной остановке поставок газа рано или поздно, предупредила глава Еврокомиссии.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Газпром, газ, Дмитрий Кулеба, Европа, война России против Украины, Евросоюз
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