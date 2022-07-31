Оккупанты пытаются восстановить Антоновский мост в Херсоне

ВСУ атаковали Антоновский мост, из-за чего движение по нему остановили Скриншот: МОСТ ХЕРСОН / Twitter

"Работают без расчетов нагрузки, без инженерных планов – просто накрывают плитами поврежденные участки. По неподтвержденной пока информации для этого они собирались использовать ПАГи, аэродромные плиты", – рассказал он.

Соболевский отмечает, что качество ремонта и надежность моста после него вызывают большие сомнения.

"В любом случае координаты Антоновского моста после этих манипуляций не изменятся", – добавляет он.

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