Оккупанты пытаются восстановить Антоновский мост в Херсоне

"Работают без расчетов нагрузки, без инженерных планов – просто накрывают плитами поврежденные участки. По неподтвержденной пока информации для этого они собирались использовать ПАГи, аэродромные плиты", – рассказал он.
Соболевский отмечает, что качество ремонта и надежность моста после него вызывают большие сомнения.
"В любом случае координаты Антоновского моста после этих манипуляций не изменятся", – добавляет он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Антоновский мост расположен между Херсоном и Олешками, имеет стратегическое значение. В первые дни войны за него шли ожесточенные бои, украинские защитники были вынуждены отступить, но не взорвали объект.
В британской разведке считают, что этот мост – ключевая уязвимость для российских сил. Это один из двух пунктов пересечения дорог через Днепр, по которым Россия может снабжать или отводить свои войска на территорию, которую она оккупировала к западу от реки.
О первых повреждениях моста стало известно 19 июля. Оккупанты тогда решили ограничить по нему движение.
Спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк заявила 26 июля, что Вооруженные силы Украины повредили уже не менее трех мостов в Херсонской области, что разрушило логистику поставок оккупантов в этом регионе. По ее словам, ВСУ нанесли удары по Антоновскому, Дарьевскому и мосту через дамбу Новокаховской ГЭС. По ним враг поставлял вооружение, боеприпасы и перемещал личный состав.
В ночь на 27 июля украинские военные ночью нанесли "филигранные" удары по Антоновскому мосту, проинформировала Гуменюк.
Назначенный РФ "замглавы военно-гражданской администрации области" коллаборант Кирилл Стремоусов заявил в тот же день, что движение по мосту перекрыто. Он добавил, что ВСУ также повредили железнодорожный мост через Днепр под Херсоном. СМИ опубликовали видео с последствиями ударов по мосту.
По словам главы Херсонской ОВА Дмитрия Бутрия, Антоновский мост после ударов ВСУ не разрушен, но проезд по нему невозможен. Первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский считает, что быстро оккупанты его не смогут восстановить.