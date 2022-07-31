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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Оккупанты перебрасывают войска в Херсонскую и Запорожскую области, но это им там не поможет

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Зеленский: Стратегически у России нет шансов победить в этой войне
Зеленский: Стратегически у России нет шансов победить в этой войне
Фото: ЕРА

Российским оккупантам не поможет переброска войск с востока на юг Украины. Об этом в видеообращении по итогам 31 июля заявил президент Украины Владимир Зеленский, ролик опубликован в YouTube Офиса президента.

"Сейчас российская армия пытается усилить позиции в оккупированных районах юга нашей страны, увеличивает активность на соответствующих направлениях. Часть российских сил с их позиций на востоке перебрасывают на юг – в Херсонскую и Запорожскую области. Но это им там не поможет", – сказал Зеленский.

Украинский президент подчеркнул, что "ни один из российских ударов не остается без ответа наших военных и разведчиков".

"Вооруженные силы Украины готовы отвечать на любую новую активность оккупантов. [...] Стратегически у России нет шансов победить в этой войне. И нужно держаться, чтобы и на тактических уровнях государство-террорист чувствовало свой проигрыш. Нужно держаться на юге, на востоке и везде. Держаться в обороне, в дипломатии, в политике. Сохранять наше единство – и не только до победы, но и после нее, чтобы качественно восстановить все разрушенное оккупантами. Верю, что мы все это сделаем", – заявил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Оперативное командование ВСУ "Юг" 28 мая объявляло, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. 4 июля ВСУ заявили, что украинские силы продвигаются "медленно, но уверенно".

Главное управление разведки Минобороны Украины отметило, что после ударов ВСУ в ночь на 29 июля оккупанты выводят войска с поселков Черниговка и Верхний Токмак Запорожской области.

31 июля Генштаб ВСУ сообщил, что часть своих подразделений российские оккупанты перебрасывают со славянского направления на Донбассе на запорожское направление. Также, по данным ВСУ, в два раза увеличилось число российских кораблей, вооруженных крылатыми ракетами.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, война, оккупация, Херсонская область, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Владимир Зеленский, ВСУ, война России против Украины, президент, российские оккупанты, деоккупация
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