Зеленский: Оккупанты перебрасывают войска в Херсонскую и Запорожскую области, но это им там не поможет

Зеленский: Стратегически у России нет шансов победить в этой войне Фото: ЕРА

"Сейчас российская армия пытается усилить позиции в оккупированных районах юга нашей страны, увеличивает активность на соответствующих направлениях. Часть российских сил с их позиций на востоке перебрасывают на юг – в Херсонскую и Запорожскую области. Но это им там не поможет", – сказал Зеленский.

Украинский президент подчеркнул, что "ни один из российских ударов не остается без ответа наших военных и разведчиков".

"Вооруженные силы Украины готовы отвечать на любую новую активность оккупантов. [...] Стратегически у России нет шансов победить в этой войне. И нужно держаться, чтобы и на тактических уровнях государство-террорист чувствовало свой проигрыш. Нужно держаться на юге, на востоке и везде. Держаться в обороне, в дипломатии, в политике. Сохранять наше единство – и не только до победы, но и после нее, чтобы качественно восстановить все разрушенное оккупантами. Верю, что мы все это сделаем", – заявил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)