Зеленский об обстрелах: Украина и украинцы точно мощнее, чем российские ракеты и снаряды

"В эти сутки произошел один из самых жестоких обстрелов Николаева и области за все время полномасштабной войны. Десятки ракет и реактивных снарядов... Оккупанты попали по жилым домам, школам, другой социальной инфраструктуре, по промышленным объектам", – сказал президент.
Он выразил соболезнование родным и близким погибшего в результате обстрела Николаева основателя агрокомпании "Нибулон", Героя Украины Алексея Вадатурского и его жены Раисы.
"Именно такие люди, такие компании, наш украинский юг гарантировали миру продовольственную безопасность. Так всегда было. И так снова будет. Пусть российские террористы даже не надеются, что им удастся разрушить социальный и производственный потенциал Украины и пройтись по руинам. Украина и наши люди, наши возможности точно мощнее, чем любые российские ракеты и снаряды", – заявил Зеленский.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Украинские города российские оккупанты обстреливают регулярно с момента открытого вторжения 24 февраля. По подсчетам украинских властей, захватчики выпустили по территории Украины более 3 тыс. ракет.
31 июля оккупанты обстреляли Николаев около 1.00 и 5.00.
Вадатурский и его жена погибли при ракетном обстреле Николаева в собственном доме, их гибель подтвердили в компании "Нибулон". Украинский Forbes оценивал состояние Вадатурского в $430 млн, в 2021 году он входил в топ-100 самых богатых украинцев.