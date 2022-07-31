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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский об обстрелах: Украина и украинцы точно мощнее, чем российские ракеты и снаряды

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Зеленский: Пусть российские террористы даже не надеются, что им удастся разрушить потенциал Украины
Зеленский: Пусть российские террористы даже не надеются, что им удастся разрушить потенциал Украины
Фото: president.gov.ua

В видеообращении по итогам 31 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что России не удастся разрушить своими обстрелами социальный и производственный потенциал Украины. Ролик опубликован в YouTube Офиса президента.

"В эти сутки произошел один из самых жестоких обстрелов Николаева и области за все время полномасштабной войны. Десятки ракет и реактивных снарядов... Оккупанты попали по жилым домам, школам, другой социальной инфраструктуре, по промышленным объектам", – сказал президент.

Он выразил соболезнование родным и близким погибшего в результате обстрела Николаева основателя агрокомпании "Нибулон", Героя Украины Алексея Вадатурского и его жены Раисы.

"Именно такие люди, такие компании, наш украинский юг гарантировали миру продовольственную безопасность. Так всегда было. И так снова будет. Пусть российские террористы даже не надеются, что им удастся разрушить социальный и производственный потенциал Украины и пройтись по руинам. Украина и наши люди, наши возможности точно мощнее, чем любые российские ракеты и снаряды", – заявил Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Украинские города российские оккупанты обстреливают регулярно с момента открытого вторжения 24 февраля. По подсчетам украинских властей, захватчики выпустили по территории Украины более 3 тыс. ракет.

31 июля оккупанты обстреляли Николаев около 1.00 и 5.00.

Вадатурский и его жена погибли при ракетном обстреле Николаева в собственном доме, их гибель подтвердили в компании "Нибулон". Украинский Forbes оценивал состояние Вадатурского в $430 млн, в 2021 году он входил в топ-100 самых богатых украинцев.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Украина, Николаев, война, террористы, вторжение, Владимир Зеленский, обстрелы, российская агрессия, украинцы, война России против Украины, ракеты, президент, инфраструктура, Нибулон, Алексей Вадатурский, российские оккупанты, школа
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