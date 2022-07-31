Зеленский об обстрелах: Украина и украинцы точно мощнее, чем российские ракеты и снаряды

Зеленский: Пусть российские террористы даже не надеются, что им удастся разрушить потенциал Украины Фото: president.gov.ua

"В эти сутки произошел один из самых жестоких обстрелов Николаева и области за все время полномасштабной войны. Десятки ракет и реактивных снарядов... Оккупанты попали по жилым домам, школам, другой социальной инфраструктуре, по промышленным объектам", – сказал президент.

Он выразил соболезнование родным и близким погибшего в результате обстрела Николаева основателя агрокомпании "Нибулон", Героя Украины Алексея Вадатурского и его жены Раисы.

"Именно такие люди, такие компании, наш украинский юг гарантировали миру продовольственную безопасность. Так всегда было. И так снова будет. Пусть российские террористы даже не надеются, что им удастся разрушить социальный и производственный потенциал Украины и пройтись по руинам. Украина и наши люди, наши возможности точно мощнее, чем любые российские ракеты и снаряды", – заявил Зеленский.

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