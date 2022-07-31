В результате обстрела Николаева погиб гендиректор "Нибулона" Вадатурский и его супруга – Ким

"Ночью в результате обстрела города трагически погибли Герой Украины, генеральный директор компании "Нибулон" Алексей Опанасович Вадатурский и его супруга Раиса Михайловна Вадатурская. Алексей Афанасьевич сделал много для Николаевщины, много для Украины. Его вклад в развитие аграрной и судостроительной отрасли, развитие региона бесценный. Так много сделано – так много можно было сделать…" – написал чиновник.

Ранее о гибели Вадатурского и его супруги со ссылкой на источники сообщал ряд СМИ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Ким утром сообщал, что 31 июля оккупанты обстреляли Николаев около 1.00 и 5.00. Один человек погиб, два – получили ранения