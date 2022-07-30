Выросло число погибших и раненых из-за обстрела россиянами остановки общественного транспорта в Николаеве – мэр

"К сожалению, увеличилось количество жертв вчерашнего обстрела остановки общественного транспорта. Стало известно, что в больнице скончались двое мужчин 1977 и 1979 г.р.", – написал Сенкевич.

Всего за медицинской помощью 29 июля, по его словам, обратилось 19 человек.

Оккупанты утром 29 июля обстреляли кассетными снарядами один из районов Николаева, снаряды упали рядом с остановкой. Ранее было известно о пяти погибших и 14 раненых.

Контекст:

Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города.

С мая Николаев подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.