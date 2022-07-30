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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне ночью обстреляли Николаев, один человек погиб, шестеро ранены – ОВА

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Оккупанты практически ежедневно обстреливают Николаев
Оккупанты практически ежедневно обстреливают Николаев
Фото: Олександр Сєнкевич - мер Миколаєва / Facebook (архив)

Ночью российские войска в очередной раз обстреляли один из спальных районов Николаева, сильно повреждены многоэтажки, пострадали люди. Об этом сообщает в Facebook Николаевская областная военная администрация.

Обстрел случился около 01.00. 

"Предварительно известно, что один человек погиб, шесть – получили ранения. По результатам обстрела значительные повреждения получили многоэтажки. Подробная информация уточняется", – сказано в сообщении.

В администрации также отметили, что вечером 29 июля оккупанты обстреляли село Широкое Николаевской области, загорелись поля. Ночью в Баштанской общине было несколько взрывов, предварительно – сработала ПВО. 

Продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской общины. Под постоянным огнем остаются деревни, находящиеся на линии разграничения. Утром 30 июля произошли обстрелы территорий вблизи сел Лепетиха и Кавказ.

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Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города.

С мая Николаев подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно. В ночь на 28 июля оккупанты обстреляли город ракетами, разрушили школу. Утром 29 июля россияне обстреляли остановку транспорта в Корабельном районе. Пять человек погибло, 14 пострадало

Теги: Николаев, раненые, Николаевская область, обстрелы, война России против Украины, пострадавшие, погибшие
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