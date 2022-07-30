Россияне ночью обстреляли Николаев, один человек погиб, шестеро ранены – ОВА

Обстрел случился около 01.00.

"Предварительно известно, что один человек погиб, шесть – получили ранения. По результатам обстрела значительные повреждения получили многоэтажки. Подробная информация уточняется", – сказано в сообщении.

В администрации также отметили, что вечером 29 июля оккупанты обстреляли село Широкое Николаевской области, загорелись поля. Ночью в Баштанской общине было несколько взрывов, предварительно – сработала ПВО.

Продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской общины. Под постоянным огнем остаются деревни, находящиеся на линии разграничения. Утром 30 июля произошли обстрелы территорий вблизи сел Лепетиха и Кавказ.

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