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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате вчерашних обстрелов в Николаеве трое пострадавших, в городе опять тревога и прилеты – местные власти

Один из снарядов попал во двор частного дома
Один из снарядов попал во двор частного дома
Фото: Сєнкевич Online / Telegram

В результате обстрела российскими оккупантами вечером 28 июля в Николаеве разрушено три здания, три человека получили ранения. Об этом сегодня утром сообщил глава Николаевской областной государственной военной администрации Виталий Ким.

Оккупанты обстреливали Николаев вчера примерно в 19.50. 

"Попадания были во дворы частных жилых домов. В результате разрушены три здания. Значительные повреждения получили соседние дома. Также поврежден пункт выдачи гуманитарной помощи. Предварительно, три человека получили ранения", – написал он. 

Вечером 28 июля было известно об одной пострадавшей. Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщал, что снаряд взорвался в нескольких метрах частного дома, в результате взрыва обвалилась стена и часть кровли. 

Сейчас в Николаеве и области объявлена воздушная тревога. В одном из районов Николаева есть прилеты кассетных снарядов и пострадавшие, проинформировал Сенкевич. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города.

С мая Николаев подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно. В ночь на 28 июля оккупанты обстреляли город ракетами, разрушили школу.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Николаев, обстрелы, война России против Украины, ракеты, пострадавшие, Александр Сенкевич, Николаевская ОГА, Виталий Ким, воздушная тревога
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