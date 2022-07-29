В результате вчерашних обстрелов в Николаеве трое пострадавших, в городе опять тревога и прилеты – местные власти

Оккупанты обстреливали Николаев вчера примерно в 19.50.
"Попадания были во дворы частных жилых домов. В результате разрушены три здания. Значительные повреждения получили соседние дома. Также поврежден пункт выдачи гуманитарной помощи. Предварительно, три человека получили ранения", – написал он.
Вечером 28 июля было известно об одной пострадавшей. Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщал, что снаряд взорвался в нескольких метрах частного дома, в результате взрыва обвалилась стена и часть кровли.
Сейчас в Николаеве и области объявлена воздушная тревога. В одном из районов Николаева есть прилеты кассетных снарядов и пострадавшие, проинформировал Сенкевич.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города.
С мая Николаев подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно. В ночь на 28 июля оккупанты обстреляли город ракетами, разрушили школу.