В Николаеве вечером прогремели взрывы. Повреждены жилые дома – мэр

"Есть попадания в частный сектор. Повреждены жилые дома. На места выехали спасатели", – добавил он менее чем через час.

Примерно в то же время глава Николаевской областной государственной военной администрации Виталий Ким сообщил, что удар пришелся в том числе по пункту выдачи гуманитарной помощи.

Тревогу в городе сняли в 20.45.