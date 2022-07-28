В Николаеве вечером прогремели взрывы. Повреждены жилые дома – мэр

"Есть попадания в частный сектор. Повреждены жилые дома. На места выехали спасатели", – добавил он менее чем через час.
Примерно в то же время глава Николаевской областной государственной военной администрации Виталий Ким сообщил, что удар пришелся в том числе по пункту выдачи гуманитарной помощи.
Тревогу в городе сняли в 20.45.
Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города.
С мая Николаев подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно. В ночь на 28 июля оккупанты обстреляли город ракетами, разрушили школу.