Обстрел Николаева. Снаряды упали рядом с остановкой, погибли пять человек – глава ОВА

"Русские мрази поменяли тактику. Вчера выстрелили в спальный район, одноэтажные [дома], развалили там кучу домов. И это не в комендантский час. Сегодня, только что, выстрелили вообще в другой район – и рядом с остановкой общественного транспорта. 12 человек лежат на земле. "Скорые" поехали, работают", – рассказал Ким.

Он призвал горожан быть осторожными.

Позже Ким добавил, что в результате утреннего обстрела семь человек получили ранения, пятеро погибли.

Мэр Николаева Александр Сенкевич информировал, что утром город обстреливали кассетными снарядами. В результате вечерних обстрелов в Николаеве ранения получили три человека, сообщал Ким.

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