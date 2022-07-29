Обстрел Николаева. Снаряды упали рядом с остановкой, погибли пять человек – глава ОВА

"Русские мрази поменяли тактику. Вчера выстрелили в спальный район, одноэтажные [дома], развалили там кучу домов. И это не в комендантский час. Сегодня, только что, выстрелили вообще в другой район – и рядом с остановкой общественного транспорта. 12 человек лежат на земле. "Скорые" поехали, работают", – рассказал Ким.
Он призвал горожан быть осторожными.
Позже Ким добавил, что в результате утреннего обстрела семь человек получили ранения, пятеро погибли.
Мэр Николаева Александр Сенкевич информировал, что утром город обстреливали кассетными снарядами. В результате вечерних обстрелов в Николаеве ранения получили три человека, сообщал Ким.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города.
С мая Николаев подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно. В ночь на 28 июля оккупанты обстреляли город ракетами, разрушили школу.