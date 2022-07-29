  На фронте погиб украинский поэт и волонтер Глеб Бабич

Дочь Дарка Бабич в память о погибшем отце опубликовала стихотворение.
"Ти вже не почуєш, як я тут читаю вірші.
Стою на Майдані. Він вільний,
Як ти і хотів.
Я знаю, що серед усіх кольорових світів
Ти вибереш мій.
Ти будеш за мене молитись,
Дивитись на мене із неба.
Ти вже не почуєш,
Але ж мені треба,
Так треба,
Щоб ти похвалив…
Сказав, що я знов молодець,
Що можеш гордитися мною.
Поспи, віддавай свою зброю.
Вона тобі не знадобиться.
Мені в цьому домі не спиться.
Він надто порожній і темний…
Якщо мене бачиш із неба,
Скажи, що я маю робити?
Я маю писати, любити,
Але ти про це не почуєш,
Але ти нічого не скажеш…
Татусю, я буду сильніша.
Але мені поки що важко", – написала она.
“Только что стало известно. Погиб Глеб Бабич. Поэт, песенник, военный, блогер. Знал Глеба. Иногда виделись. Будьте прокляты оккупанты и террористы", – написал украинский политолог Андрей Смолий написал в Facebook.
"Только не вздумайте писать "Герои не умирают", очень прошу. Хотя... Да, герои не умирают. Они, блин, гибнут. И ты сегодня погиб", – написал о смерти Бабича волонтер Юрий Бирюков
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Бабич родился 2 марта 1969 года в Николаеве. Первые стихотворения написал в 10-летнем возрасте, публиковался в николаевских газетах.
Бабич пошел служить в ВСУ добровольцем.