  На фронте погиб украинский поэт и волонтер Глеб Бабич

Дочь Дарка Бабич в память о погибшем отце опубликовала стихотворение.

"Ти вже не почуєш, як я тут читаю вірші.

Стою на Майдані. Він вільний,

Як ти і хотів.

Я знаю, що серед усіх кольорових світів

Ти вибереш мій.

Ти будеш за мене молитись,

Дивитись на мене із неба.

Ти вже не почуєш,

Але ж мені треба,

Так треба,

Щоб ти похвалив…

Сказав, що я знов молодець,

Що можеш гордитися мною.

Поспи, віддавай свою зброю.

Вона тобі не знадобиться.

Мені в цьому домі не спиться.

Він надто порожній і темний…

Якщо мене бачиш із неба,

Скажи, що я маю робити?

Я маю писати, любити,

Але ти про це не почуєш,

Але ти нічого не скажеш…

Татусю, я буду сильніша.

Але мені поки що важко", – написала она.

“Только что стало известно. Погиб Глеб Бабич. Поэт, песенник, военный, блогер. Знал Глеба. Иногда виделись. Будьте прокляты оккупанты и террористы", – написал украинский политолог Андрей Смолий написал в Facebook.

"Только не вздумайте писать "Герои не умирают", очень прошу. Хотя... Да, герои не умирают. Они, блин, гибнут. И ты сегодня погиб", – написал о смерти Бабича волонтер Юрий Бирюков

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