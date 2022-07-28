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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На войне погиб военный-монах, служивший в разведывательном батальоне

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Отец Пимен погиб от ракетного удара 22 июля
Отец Пимен погиб от ракетного удара 22 июля
Фото: Переяславсько-Вишневська єпархія / Facebook

22 июля погиб военный-монах Роман Пеприк (отец Пимен), который служил в одном из разведывательных батальонов ВСУ. Об этом рассказали в Залещицком городском совете, подробности сообщила Переяславско-Вишневская епархия в Facebook.

30-летний Пеприк, родом из Залещиков, был снайпером первой категории разведывательного батальона.

Мужчина принял монашеский постриг в раннем возрасте. А с началом российской агрессии он пошел добровольцем на войну в зоне операции Объединенных сил. Выполнял боевые задания и принимал непосредственное участие в боях на передовой.

После ухода с военной службы Пеприк стал насельником монастыря святителя Нектария Эгинского. Он принял сан иеродиакона, а впоследствии – иеромонаха. Позже продолжил служение в монастыре на Прикарпатье.

В начале лета этого года отец Пимен снова вернулся на военную службу. Он погиб 22 июля во время ракетного удара возле населенного пункта Апостолово Днепропетровской области.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Контекст:

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил 9 июня, что на нынешнем этапе войны России против Украины до 100 украинских военнослужащих гибнут и до 500 получают ранения ежедневно.

10 июня советник главы Офиса президент Михаил Подоляк также оценил потери ВСУ цифрами погибших от 100 до 200 человек в день.

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович 10 июня оценил общие потери ВСУ с начала полномасштабного вторжения РФ в 10 тыс. погибших.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: смерть, война, церковь, война России против Украины
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