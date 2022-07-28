На войне погиб военный-монах, служивший в разведывательном батальоне

30-летний Пеприк, родом из Залещиков, был снайпером первой категории разведывательного батальона.

Мужчина принял монашеский постриг в раннем возрасте. А с началом российской агрессии он пошел добровольцем на войну в зоне операции Объединенных сил. Выполнял боевые задания и принимал непосредственное участие в боях на передовой.

После ухода с военной службы Пеприк стал насельником монастыря святителя Нектария Эгинского. Он принял сан иеродиакона, а впоследствии – иеромонаха. Позже продолжил служение в монастыре на Прикарпатье.

В начале лета этого года отец Пимен снова вернулся на военную службу. Он погиб 22 июля во время ракетного удара возле населенного пункта Апостолово Днепропетровской области.