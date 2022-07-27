Погиб украинский летчик-герой Кукурба, уничтоживший сотни оккупантов

Майор Кукурба был начальником разведки штаба 299-й бригады тактической авиации Вооруженных сил Украины.

27–29 июля в Нижневербежской общине объявлены днями траура. О времени и месте прощания с героем в сельсовете сообщат дополнительно.

Кукурба получил звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" с формулировкой "за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины".

О присвоении Кукурбе звания Героя Украины президент Украины Владимир Зеленский объявил в видеообращении 14 апреля, приуроченном к 50-му дню войны с Россией. Президент добавил, что благодаря смелым действиям летчика уничтожены "десятки единиц техники и сотни оккупантов".

Кукурбу в ходе войны Украины с Россией наградили также орденом Богдана Хмельницкого III степени (22 марта) и орденом Богдана Хмельницкого II степени (6 июля) – "за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге".

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в Telegram добавил, что майор Кукурба выполнил 100 боевых вылетов, уничтожил 15 танков, около 50 боевых единиц бронетехники и других транспортных средств захватчиков, а также почти 300 оккупантов.