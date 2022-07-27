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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Погиб украинский летчик-герой Кукурба, уничтоживший сотни оккупантов

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Майор Кукурба погиб 26 июля, защищая небо Украины
Майор Кукурба погиб 26 июля, защищая небо Украины
Фото: Нижньовербізька сільська рада / Facebook

На войне с Россией погиб 28-летний военный летчик, Герой Украины Александр Кукурба, сообщил 27 июля в Facebook Нижневербжский сельсовет.

Майор Кукурба был начальником разведки штаба 299-й бригады тактической авиации Вооруженных сил Украины.

27–29 июля в Нижневербежской общине объявлены днями траура. О времени и месте прощания с героем в сельсовете сообщат дополнительно.

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Кукурба получил звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" с формулировкой "за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины".

О присвоении Кукурбе звания Героя Украины президент Украины Владимир Зеленский объявил в видеообращении 14 апреля, приуроченном к 50-му дню войны с Россией. Президент добавил, что благодаря смелым действиям летчика уничтожены "десятки единиц техники и сотни оккупантов".

Кукурбу в ходе войны Украины с Россией наградили также орденом Богдана Хмельницкого III степени (22 марта) и орденом Богдана Хмельницкого II степени (6 июля) – "за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге".

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в Telegram добавил, что майор Кукурба выполнил 100 боевых вылетов, уничтожил 15 танков, около 50 боевых единиц бронетехники и других транспортных средств захватчиков, а также почти 300 оккупантов.

Контекст:

Украину защищают 700 тыс. человек, рассказывал Зеленский 21 мая. 250-тысячной армии для обороны государства с территорией, как у Украины, мало, подчеркивал он.

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил 9 июня, что на нынешнем этапе войны России против Украины до 100 украинских военнослужащих гибнут и до 500 получают ранения ежедневно.

10 июня советник главы Офиса президент Михаил Подоляк также оценил потери ВСУ цифрами погибших от 100 до 200 человек в день.

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович 10 июня оценил общие потери ВСУ с начала полномасштабного вторжения РФ в 10 тыс. погибших.

Зеленский в конце июня заявлял, что "там, где мы теряем одного человека, Россия теряет пять человек". 22 июля президент рассказал, что число погибающих в день украинских защитников сократилось до 30 и около 250 раненых в результате "изменений в балансе огневой мощи".

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