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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Майор Кукурба погиб в бою за Украину. Это настоящий герой, о котором мы будем помнить – Зеленский

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Зеленский в апреле вручал Кукурбе "Золотую Звезду"
Зеленский в апреле вручал Кукурбе "Золотую Звезду"
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении 27 июля почтил память 28-летнего военного летчика, Героя Украины Александра Кукурбы, который погиб, защищая Украину.

Текст обращения приводит сайт главы государства. 

Зеленский рассказал, что за время полномасштабного вторжения России, начавшегося 24 февраля, присвоил звания Героя Украины 160 военнослужащим. 

"И среди них – один из самых эффективных украинских летчиков, майор Александр Кукурба. В апреле в Мариинском дворце, в Белом зале Героев Украины, я вручил ему орден "Золотая Звезда". Вчера майор Кукурба погиб в бою. Это был его сотый боевой вылет. Настоящий украинский герой, которого мы всегда будем помнить. Вечная память всем погибшим за Украину! Слава каждому и каждой, кто защищает наше государство!" – добавил президент.

Контекст:

Кукурба получил звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. О его смерти стало известно 27 июля. Хоронить Героя, который уничтожил сотни российских оккупантов, будут 29 июля в его родном селе Верхний Вербеж (возле Коломыи) Ивано-Франковской области, сообщил мэр Коломыи Богдан Станиславский. В Коломые 28 июля будут встречать кортеж с телом Кукурбы.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Ивано-Франковская область, Коломыя, Герой Украины, Владимир Зеленский, война России против Украины, погибшие, прощание
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