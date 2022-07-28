Майор Кукурба погиб в бою за Украину. Это настоящий герой, о котором мы будем помнить – Зеленский

Текст обращения приводит сайт главы государства.

Зеленский рассказал, что за время полномасштабного вторжения России, начавшегося 24 февраля, присвоил звания Героя Украины 160 военнослужащим.

"И среди них – один из самых эффективных украинских летчиков, майор Александр Кукурба. В апреле в Мариинском дворце, в Белом зале Героев Украины, я вручил ему орден "Золотая Звезда". Вчера майор Кукурба погиб в бою. Это был его сотый боевой вылет. Настоящий украинский герой, которого мы всегда будем помнить. Вечная память всем погибшим за Украину! Слава каждому и каждой, кто защищает наше государство!" – добавил президент.