Украина вернула еще 25 тел погибших военных – Минреинтеграции

"Состоялась очередная операция по передаче тел погибших военных. Украина вернула тела еще 25 своих защитников", – сказано в сообщении.

Операция проводилась при сотрудничестве уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести, Олега Котенко и силовых структур Украины.

Процесс возвращения тел происходит в соответствии с нормами Женевской конвенции, подчеркнули в министерстве.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

На пике боевых действий в мае и июне Украина теряла от 100 до 200 военнослужащих в день, сообщил президент Владимир Зеленский 22 июля. По его словам, теперь украинские потери составляют около 30 погибших и 250 раненых в день.

Котенко 12 июля говорил, что Украина в результате обменов с РФ вернула тела более 400 погибших защитников. Большинство из них уже опознаны, сказал уполномоченный.

После этого состоялся еще по меньшей мере один обмен, 19 июля, в результате которого Украина вернула тела 45 погибших воинов.