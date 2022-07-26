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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина вернула еще 25 тел погибших военных – Минреинтеграции

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Процесс возвращения погибших происходит в соответствии с нормами Женевской конвенции
Процесс возвращения погибших происходит в соответствии с нормами Женевской конвенции
Фото: minre.gov.ua

Состоялась очередная операция по передаче тел погибших военнослужащих. Об этом 26 июля сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Состоялась очередная операция по передаче тел погибших военных. Украина вернула тела еще 25 своих защитников", – сказано в сообщении.

Операция проводилась при сотрудничестве уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести, Олега Котенко и силовых структур Украины.

Процесс возвращения тел происходит в соответствии с нормами Женевской конвенции, подчеркнули в министерстве. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

На пике боевых действий в мае и июне Украина теряла от 100 до 200 военнослужащих в день, сообщил президент Владимир Зеленский 22 июля. По его словам, теперь украинские потери составляют около 30 погибших и 250 раненых в день

Котенко 12 июля говорил, что Украина в результате обменов с РФ вернула тела более 400 погибших защитников. Большинство из них уже опознаны, сказал уполномоченный. 

После этого состоялся еще по меньшей мере один обмен, 19 июля, в результате которого Украина вернула тела 45 погибших воинов.

Теги: военные, украинский военный, война России против Украины, военнослужащий, погибшие, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины
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