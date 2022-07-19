Украина вернула тела еще 45 павших защитников – Минреинтеграции

"Состоялась очередная операция по передаче тел погибших военных. Украина вернула тела 45 своих защитников", – говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что операция проводилась при сотрудничестве уполномоченного по вопросам пропавших без вести Олега Котенко и силовых структур Украины, в соответствии с нормами Женевской конвенции.

Когда именно состоялась передача тел, не уточняется.

Война России против Украины. Главное (обновляется)