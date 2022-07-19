Украина вернула тела еще 45 павших защитников – Минреинтеграции

"Состоялась очередная операция по передаче тел погибших военных. Украина вернула тела 45 своих защитников", – говорится в сообщении.
В министерстве уточнили, что операция проводилась при сотрудничестве уполномоченного по вопросам пропавших без вести Олега Котенко и силовых структур Украины, в соответствии с нормами Женевской конвенции.
Когда именно состоялась передача тел, не уточняется.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Контекст:
Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович 10 июня оценил общие потери ВСУ с начала полномасштабного вторжения РФ в 10 тыс. погибших.
Украинские власти информировали о возврате тел погибших начиная со 2 июня. Последний раз такое сообщение Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий публиковало 12 июля.
Котенко 12 июля говорил, что Украина в результате обменов с РФ вернула тела более 400 погибших защитников. Большинство из них уже опознаны, сказал уполномоченный.