Украина вернула тела еще 30 погибших военнослужащих

"Тела 30 украинских военных будут переданы их семьям для достойного захоронения. Процесс возвращения тел происходит в соответствии с нормами Женевской конвенции", – сообщили в релизе.

Когда именно состоялась операция по возвращению тел, не уточняется. Ее, как и несколько предыдущих, проводили при сотрудничестве Котенко, Главного управления разведки Минобороны Украины, Службы безопасности и Генштаба ВСУ.

Котенко сегодня говорил, что Украина вернула тела более 400 погибших защитников. Большинство из них уже опознаны, сказал уполномоченный.

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