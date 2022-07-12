Украина вернула тела еще 30 погибших военнослужащих

"Тела 30 украинских военных будут переданы их семьям для достойного захоронения. Процесс возвращения тел происходит в соответствии с нормами Женевской конвенции", – сообщили в релизе.
Когда именно состоялась операция по возвращению тел, не уточняется. Ее, как и несколько предыдущих, проводили при сотрудничестве Котенко, Главного управления разведки Минобороны Украины, Службы безопасности и Генштаба ВСУ.
Котенко сегодня говорил, что Украина вернула тела более 400 погибших защитников. Большинство из них уже опознаны, сказал уполномоченный.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович 10 июня оценил общие потери ВСУ с начала полномасштабного вторжения РФ в 10 тыс. погибших. По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 11 июля в Украине уничтожены более 37,4 тыс. российских оккупантов.