На войне в Украине погиб польский доброволец и боец ​​ММА

О гибели польского добровольца на войне в Украине польские СМИ писали еще несколько дней назад, однако в правительстве Польши эту информацию пока не подтвердили.
По информации журналистов, поляк погиб на Донбассе в результате артиллерийских обстрелов в начале недели. Polskie Radio отмечает, что, по всей видимости, его тело в Польшу еще не привезли.
О гибели польского волонтера в Украине сообщила также организация MMA Polska.
"С большой печалью мы восприняли информацию о гибели Томека, который как польский доброволец воевал в Интернациональном легионе обороны Украины и там погиб. Томек принял участие и выиграл второй чемпионат ММА, организованный в городе Гливице. Покойся с миром", – написала организация в Twitter.
Z olbrzymim smutkiem przyj * li * my informacj * o * mierci Tomka, który jako polski ochotnik walczy * w mi * dzynarodowym legionie obrony Ukrainy i tam poleg * .— mmapolska_org (@MMAPolska_Org) July 23, 2022
Tomek bra * udzia * i zwyci * y * w Drugich Mistrzostwach MMA zorganizowanych w Gliwicach.
Spoczywaj w pokoju. pic.twitter.com/S5Y0GQMww0
О создании интернационального легиона президент Украины Владимир Зеленский объявил на четвертый день полномасштабного вторжения РФ, 27 февраля. Он призвал иностранных граждан "присоединиться к защите безопасности в Европе и мире".
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил 6 марта, что в Украину едут добровольцы из 52 стран мира, которые присоединятся к интернациональному легиону для борьбы с вторжением России. Он отметил, что украинские власти получили около 20 тыс. заявок от них.
13 июня представитель легиона Дамьен Магру на брифинге, который транслировал медиацентр "Украина – Укринформ" сообщил, что к Интернациональному легиону обороны Украины присоединились добровольцы со всех континентов. Грузинский командир Мамука Мамуашвили 14 июня уточнил, что на стороне Украины сражаются 20 тыс. иностранцев.