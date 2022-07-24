На войне в Украине погиб польский доброволец и боец ​​ММА

Валентек погиб на Донбассе в результате артиллерийских обстрелов в начале недели Фото: mmapolska_org / Twitter

О гибели польского добровольца на войне в Украине польские СМИ писали еще несколько дней назад, однако в правительстве Польши эту информацию пока не подтвердили.

По информации журналистов, поляк погиб на Донбассе в результате артиллерийских обстрелов в начале недели. Polskie Radio отмечает, что, по всей видимости, его тело в Польшу еще не привезли.

О гибели польского волонтера в Украине сообщила также организация MMA Polska.

"С большой печалью мы восприняли информацию о гибели Томека, который как польский доброволец воевал в Интернациональном легионе обороны Украины и там погиб. Томек принял участие и выиграл второй чемпионат ММА, организованный в городе Гливице. Покойся с миром", – написала организация в Twitter.