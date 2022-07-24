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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На войне в Украине погиб польский доброволец и боец ​​ММА

Валентек погиб на Донбассе в результате артиллерийских обстрелов в начале недели
Валентек погиб на Донбассе в результате артиллерийских обстрелов в начале недели
Фото: mmapolska_org / Twitter

Гражданин Польши Томаш Валентек, воевавший в Интернациональном легионе обороны Украины, погиб несколько дней назад на Донбассе. Информацию о его смерти подтвердили в организации смешанных боевых искусств MMA Polska, подробности сообщило Polskie Radio.

О гибели польского добровольца на войне в Украине польские СМИ писали еще несколько дней назад, однако в правительстве Польши эту информацию пока не подтвердили.

По информации журналистов, поляк погиб на Донбассе в результате артиллерийских обстрелов в начале недели. Polskie Radio отмечает, что, по всей видимости, его тело в Польшу еще не привезли.

О гибели польского волонтера в Украине сообщила также организация MMA Polska.

"С большой печалью мы восприняли информацию о гибели Томека, который как польский доброволец воевал в Интернациональном легионе обороны Украины и там погиб. Томек принял участие и выиграл второй чемпионат ММА, организованный в городе Гливице. Покойся с миром", – написала организация в Twitter.

Контекст:

О создании интернационального легиона президент Украины Владимир Зеленский объявил на четвертый день полномасштабного вторжения РФ, 27 февраля. Он призвал иностранных граждан "присоединиться к защите безопасности в Европе и мире".

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил 6 марта, что в Украину едут добровольцы из 52 стран мира, которые присоединятся к интернациональному легиону для борьбы с вторжением России. Он отметил, что украинские власти получили около 20 тыс. заявок от них.

13 июня представитель легиона Дамьен Магру на брифинге, который транслировал медиацентр "Украина – Укринформ" сообщил, что к Интернациональному легиону обороны Украины присоединились добровольцы со всех континентов. Грузинский командир Мамука Мамуашвили 14 июня уточнил, что на стороне Украины сражаются 20 тыс. иностранцев.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Польша, смерть, война, добровольцы, война России против Украины, погибшие
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