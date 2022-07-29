Число пострадавших в результате взрыва в Николаеве возросло до 14 человек – мэр

"Около 17.00 в больницу обратился еще один пострадавший в результате утренних обстрелов Корабельного района Николаева. Дедушка сначала думал, что просто ранил колено, но потом понял, что там есть обломок от шрапнели", – написал Сенкевич.
Он отметил, что пятеро тяжело раненых пострадавших уже прооперированы. Погибло в результате удара пять человек.
Мэр призвал жителей города не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города.
С мая Николаев подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно. В ночь на 28 июля оккупанты обстреляли город ракетами, разрушили школу.