Число пострадавших в результате взрыва в Николаеве возросло до 14 человек – мэр

"Около 17.00 в больницу обратился еще один пострадавший в результате утренних обстрелов Корабельного района Николаева. Дедушка сначала думал, что просто ранил колено, но потом понял, что там есть обломок от шрапнели", – написал Сенкевич.

Он отметил, что пятеро тяжело раненых пострадавших уже прооперированы. Погибло в результате удара пять человек.

Мэр призвал жителей города не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

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