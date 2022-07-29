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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Число пострадавших в результате взрыва в Николаеве возросло до 14 человек – мэр

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Мэр призвал жителей Николаева не игнорировать сигналы воздушной тревоги
Мэр призвал жителей Николаева не игнорировать сигналы воздушной тревоги
Фото: Сєнкевич Online / Telegram

Количество пострадавших в результате утреннего обстрела Николаева возросло до 14 человек. Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич 29 июля в Facebook.

"Около 17.00 в больницу обратился еще один пострадавший в результате утренних обстрелов Корабельного района Николаева. Дедушка сначала думал, что просто ранил колено, но потом понял, что там есть обломок от шрапнели", – написал Сенкевич. 

Он отметил, что пятеро тяжело раненых пострадавших уже прооперированы. Погибло в результате удара пять человек.

Мэр призвал жителей города не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/SenkevichNikolaev/posts/pfbid0UXXm9r5LHxNSUFExgUv5NULzffbeoFspWnNaTyqn9HtZB3inKydj1FmkdJUFhZ7Hl

Контекст:

Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города.

С мая Николаев подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно. В ночь на 28 июля оккупанты обстреляли город ракетами, разрушили школу.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Николаев, обстрелы, война России против Украины, Александр Сенкевич
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