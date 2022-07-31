В ночь на 31 июля Николаев подвергся массированному обстрелу, возможно, сильнейшему за все время – мэр

"Сегодня Николаев подвергся массированному обстрелу. Наверное самому сильному за все время. Мощные взрывы раздавались после 1.00 ночи и около 5.00 утра. Разрушен ряд объектов, повреждены жилые дома", – написал он.

Сенкевич добавил, что на месте ударов возникли пожары.

Контекст:

Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города.

С мая Николаев подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.