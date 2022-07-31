В результате обстрелов Николаева 31 июля один человек погиб, два получили ранения – Ким

"Ночью 31 июля после 1.00 и утром, около 5.00, Николаев подвергся массированным обстрелам. Предварительно, один человек погиб, два – получили ранения. В результате обстрелов поврежден ряд объектов инфраструктуры. В частности, гостиница, спортивный комплекс, два учебных заведения и СТО. Также повреждены жилые дома", – говорится в сообщении.

На месте ударов возникли пожары – загорелось двухэтажное здание, пристройка к жилому дому, два гаража и два хозяйственных постройки.

Мэр Николаева Александр Сенкевич заявлял утром о массированном обстреле областного центра, который был "возможно, сильнейшим за все время".

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