В результате обстрелов Николаева 31 июля один человек погиб, два получили ранения – Ким

"Ночью 31 июля после 1.00 и утром, около 5.00, Николаев подвергся массированным обстрелам. Предварительно, один человек погиб, два – получили ранения. В результате обстрелов поврежден ряд объектов инфраструктуры. В частности, гостиница, спортивный комплекс, два учебных заведения и СТО. Также повреждены жилые дома", – говорится в сообщении.
На месте ударов возникли пожары – загорелось двухэтажное здание, пристройка к жилому дому, два гаража и два хозяйственных постройки.
Мэр Николаева Александр Сенкевич заявлял утром о массированном обстреле областного центра, который был "возможно, сильнейшим за все время".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города.
С мая Николаев подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.