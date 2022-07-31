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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате обстрелов Николаева 31 июля один человек погиб, два получили ранения – Ким

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Оккупанты обстреляли Николаев ночью и утром
Оккупанты обстреляли Николаев ночью и утром
Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області / Facebook (иллюстративное)

В результате обстрелов войсками РФ Николаева 31 июля один человек погиб, два получили ранения. Об этом сообщила пресс-служба главы областной военной администрации Виталия Кима в Telegram.

"Ночью 31 июля после 1.00 и утром, около 5.00, Николаев подвергся массированным обстрелам. Предварительно, один человек погиб, два – получили ранения. В результате обстрелов поврежден ряд объектов инфраструктуры. В частности, гостиница, спортивный комплекс, два учебных заведения и СТО. Также повреждены жилые дома", – говорится в сообщении.

На месте ударов возникли пожары – загорелось двухэтажное здание, пристройка к жилому дому, два гаража и два хозяйственных постройки.

Мэр Николаева Александр Сенкевич заявлял утром о массированном обстреле областного центра, который был "возможно, сильнейшим за все время".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города.

С мая Николаев подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Николаев, обстрелы, война России против Украины, Виталий Ким
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