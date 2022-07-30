Зеленский: Если вы чувствуете, что не выдерживаете зла, которое видите, подумайте, как еще вы можете помочь обороне Украины

Зеленский: Россия ничего не может поделать с нами на поле боя. Наши защитники очень крепкие. Такими же крепкими должны быть и мы с вами Фото: EPA

"Российский террор направлен прежде всего на то, чтобы сломить нашу внутреннюю силу. Россия ничего не может поделать с нами на поле боя. Наши защитники очень крепкие. Такими же крепкими должны быть и мы с вами. Наши эмоции, наша общая воля бороться должны быть сильны до нашей победы. Что бы ни делали оккупанты, как бы они ни пытались сломить наш дух, мы должны держаться, быть мобилизованными и полностью сосредоточенными на том, что необходимо для нашей победы. Если кто-то из вас чувствует, что не выдерживает зла, которое видит, подумайте, как еще лично вы можете помочь обороне Украины", – заявил он.

Президент призвал украинцев помогать Вооруженным силам, доносить миру факты о российском терроре и убеждать иностранные государства увеличивать помощь Украине.

"Мы обязательно победим. Но к этому нужно дойти. Нам всем вместе", – подчеркнул Зеленский.

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