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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Если вы чувствуете, что не выдерживаете зла, которое видите, подумайте, как еще вы можете помочь обороне Украины

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Зеленский: Россия ничего не может поделать с нами на поле боя. Наши защитники очень крепкие. Такими же крепкими должны быть и мы с вами
Зеленский: Россия ничего не может поделать с нами на поле боя. Наши защитники очень крепкие. Такими же крепкими должны быть и мы с вами
Фото: EPA

Террор РФ направлен в том числе на то, чтобы сломить внутреннюю силу украинцев, и нужно сосредоточиться на том, что поможет Украине получить победу. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время обращения, опубликованного его пресс-службой 29 июля.

"Российский террор направлен прежде всего на то, чтобы сломить нашу внутреннюю силу. Россия ничего не может поделать с нами на поле боя. Наши защитники очень крепкие. Такими же крепкими должны быть и мы с вами. Наши эмоции, наша общая воля бороться должны быть сильны до нашей победы. Что бы ни делали оккупанты, как бы они ни пытались сломить наш дух, мы должны держаться, быть мобилизованными и полностью сосредоточенными на том, что необходимо для нашей победы. Если кто-то из вас чувствует, что не выдерживает зла, которое видит, подумайте, как еще лично вы можете помочь обороне Украины", – заявил он.

Президент призвал украинцев помогать Вооруженным силам, доносить миру факты о российском терроре и убеждать иностранные государства увеличивать помощь Украине.

"Мы обязательно победим. Но к этому нужно дойти. Нам всем вместе", – подчеркнул Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Владимир Зеленский, ВСУ, война России против Украины
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