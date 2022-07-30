В Ирландии около 100 украинских беженцев поселили на футбольном стадионе

По данным издания, они спят на раскладушках под открытым небом и пользуются удобствами дублинского спортивного комплекса.
Этим летом ирландская система социальной защиты подверглась сильному испытанию, сообщает газета. По данным ООН, с начала войны Ирландия приняла уже около 45 тыс. украинцев. Правительство ожидает, что к концу августа это число достигнет 50 тыс. человек, сообщает Irish mirror.
Журналисты обращает внимание, что недавно в заголовки попала ситуация, когда около 160 человек были вынуждены спать на полу старого терминала в аэропорту Дублина, однако соцслужбы заверили, что это временное решение, и сейчас эти беженцы размещены в местных кемпингах и гостиницах.
Газета пишет, что власти предлагают компенсацию в £400 в месяц тем, кто может разместить переселенцев, поскольку государство исчерпало резервы социального жилья.
18 июля стало известно, что Ирландия приостановила на год безвизовый режим для беженцев из 20 стран Европы, но не для Украины. Об этом сообщила пресс-служба государственного портала услуг и информации Ирландии. Свободный въезд в был запрещен беженцам из Бельгии, Чехии, Дании, Финляндии, Германии, Венгрии, Исландии, Италии, Лихтенштейна, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, Словакии, Испании, Швеции и Швейцарии. Как заявил министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковени, принятое решение будет способствовать защите украинцев и представителей других национальностей, которые бегством спасаются от конфликтов, "поскольку уменьшит количество злоупотреблений системой" безвиза.