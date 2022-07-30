В Ирландии около 100 украинских беженцев поселили на футбольном стадионе

По данным издания, они спят на раскладушках под открытым небом и пользуются удобствами дублинского спортивного комплекса.

Этим летом ирландская система социальной защиты подверглась сильному испытанию, сообщает газета. По данным ООН, с начала войны Ирландия приняла уже около 45 тыс. украинцев. Правительство ожидает, что к концу августа это число достигнет 50 тыс. человек, сообщает Irish mirror.

Журналисты обращает внимание, что недавно в заголовки попала ситуация, когда около 160 человек были вынуждены спать на полу старого терминала в аэропорту Дублина, однако соцслужбы заверили, что это временное решение, и сейчас эти беженцы размещены в местных кемпингах и гостиницах.

Газета пишет, что власти предлагают компенсацию в £400 в месяц тем, кто может разместить переселенцев, поскольку государство исчерпало резервы социального жилья.