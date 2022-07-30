ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Ирландии около 100 украинских беженцев поселили на футбольном стадионе

Государство исчерпало резервы социального жилья, пишет Irish mirror
Государство исчерпало резервы социального жилья, пишет Irish mirror
Фото: AVIVA / Twitter

Около 100 украинских беженцев были временно размещены на стадионе AVIVA в Дублине (Ирландия) из-за нехватки жилья, об этом 29 июля пишет Irish mirror.

По данным издания, они спят на раскладушках под открытым небом и пользуются удобствами дублинского спортивного комплекса.

Этим летом ирландская система социальной защиты подверглась сильному испытанию, сообщает газета. По данным ООН, с начала войны Ирландия приняла уже около 45 тыс. украинцев. Правительство ожидает, что к концу августа это число достигнет 50 тыс. человек, сообщает Irish mirror.

Журналисты обращает внимание, что недавно в заголовки попала ситуация, когда около 160  человек были вынуждены спать на полу старого терминала в аэропорту Дублина, однако соцслужбы заверили, что это временное решение, и сейчас эти беженцы размещены в местных кемпингах и гостиницах.

Газета пишет, что власти предлагают компенсацию в £400 в месяц тем, кто может разместить переселенцев, поскольку государство исчерпало резервы социального жилья. 

Контекст:

18 июля стало известно, что Ирландия приостановила на год безвизовый режим для беженцев из 20 стран Европы, но не для Украины. Об этом сообщила пресс-служба государственного портала услуг и информации Ирландии. Свободный въезд в был запрещен беженцам из Бельгии, Чехии, Дании, Финляндии, Германии, Венгрии, Исландии, Италии, Лихтенштейна, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, Словакии, Испании, Швеции и Швейцарии. Как заявил министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковени, принятое решение будет способствовать защите украинцев и представителей других национальностей, которые бегством спасаются от конфликтов, "поскольку уменьшит количество злоупотреблений системой" безвиза. 

Теги: беженцы, стадион, Ирландия, Дублин, война России против Украины
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