ГОРДОН
 
 
МИР

"Прачечная, уборка, доступ к Wi-Fi". В Шотландии украинские беженцы начали расселяться на круизном лайнере

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Корабль зафрахтован до января 2023 года
Корабль зафрахтован до января 2023 года
Фото: scottishdailyexpress.co.uk

В шотландском Эдинбурге (Великобритания) украинских беженцев из-за нехватки жилья начали расселять на пришвартованном там круизном лайнере MS Victoria, об этом сообщает Scottish daily express.

На судне 739 номеров, оно вмещает от 1,6 тыс. до 1,7 тыс. пассажиров, пишет издание. 

Власти оплатили судовладельцу £6,7 млн за аренду корабля до января 2023 года и заявили, что постараются разместить на нем до 2,2 тыс. украинцев, укрывающихся в стране от войны.

Корабль будет пришвартован круглосуточно. Беженцы смогут приходить и уходить, когда захотят, но вокруг будет "периметр безопасности с пропорциональными проверками и идентификацией людей", цитирует чиновников издание.

В начале июля Шотландия приостановила программу финансирования домохозяйств, готовых принять украинцев, из-за нехватки подходящего жилья, пишет Тhe Guardian. Но тем, кто уже получил визы, правительство обещало "надлежащую поддержку".

Секретарь кабинета министров по вопросам социальной справедливости, жилищного строительства и местного самоуправления Шотландии Шона Робисон, комментируя размещение беженцев на судне, заявила Sky news, что правительство "не хочет, чтобы люди провели во временном жилье – например, на корабле – больше времени, чем это необходимо", но готово предоставить гостям различные услуги на борту.

"Они будут включать в себя рестораны, детские игровые площадки с игрушками и книгами, магазины, прачечную, уборку, доступ к Wi-Fi и местам общего пользования", – отметила министр.

Контекст:

Около 150 тыс. жителей Великобритании подали заявку на участие в правительственной программе "Дома для Украины", в рамках которой каждый житель страны может на полгода приютить у себя людей, бежавших от российского вторжения, сообщило в апреле ВВС.

По данным ООН на 27  июля, границу королевства пересекли уже более 99 тыс. беженцев из Украины.

Теги: Великобритания, Шотландия, беженцы, война России против Украины, Эдинбург, круизный лайнер
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Гортензии и донаты – прекрасный набор, чтобы стать свидетелем милосердия". Солистка Vivienne Mort выступила в Польше на домотканом ковре
"Гортензии и донаты – прекрасный набор, чтобы стать свидетелем милосердия". Солистка Vivienne Mort выступила в Польше на домотканом ковре
В сети показали, как выглядит мать 28-летнего мужа 40-летней Спирс
В сети показали, как выглядит мать 28-летнего мужа 40-летней Спирс
"Неважно, где мы находимся". Жена Ярославского, чей родной город находится в оккупации, ответила на упреки после фотосессии на яхте
"Неважно, где мы находимся". Жена Ярославского, чей родной город находится в оккупации, ответила на упреки после фотосессии на яхте
34-летний Dantes показал, как выглядела его мать в молодости, и рассказал о двух ее мужьях
34-летний Dantes показал, как выглядела его мать в молодости, и рассказал о двух ее мужьях
"Очень красиво", "Крутой перевод". Цибульская спела "Красное вино" Каменских на украинском языке. Видео
"Очень красиво", "Крутой перевод". Цибульская спела "Красное вино" Каменских на украинском языке. Видео
"Какой ужас", "Куры в курятнике лучше живут". Гордон показал жизнь в российской деревне
"Какой ужас", "Куры в курятнике лучше живут". Гордон показал жизнь в российской деревне
"Разведка локации". 63-летняя Мадонна прогулялась по ночному Нью-Йорку
"Разведка локации". 63-летняя Мадонна прогулялась по ночному Нью-Йорку
Виктория Бекхэм показала, как отдыхает со стаканом водки с тоником
Виктория Бекхэм показала, как отдыхает со стаканом водки с тоником
"Высший сорт". 53-летняя Лопес снялась в черном боди
"Высший сорт". 53-летняя Лопес снялась в черном боди
"Красивая кошечка", "Вот так поворот". Дорофеева снялась, лежа на лужайке
"Красивая кошечка", "Вот так поворот". Дорофеева снялась, лежа на лужайке
  "Океан Ельзи" презентовала клип на песню "Квіти мінних зон" и объявила сбор средств на пикапы для ВСУ. Видео
  "Океан Ельзи" презентовала клип на песню "Квіти мінних зон" и объявила сбор средств на пикапы для ВСУ. Видео
Приходько назвала одним словом находящихся за границей во время войны в Украине Потапа, Яму и недавно вернувшегося Monatik
Приходько назвала одним словом находящихся за границей во время войны в Украине Потапа, Яму и недавно вернувшегося Monatik
"Барби". Новая пассия бывшего мужа Ани Лорак снялась в розовом купальнике в полный рост. Фото
"Барби". Новая пассия бывшего мужа Ани Лорак снялась в розовом купальнике в полный рост. Фото
"Воздушное творожное облако". Рецепт десерта с абрикосами от жены продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук
"Воздушное творожное облако". Рецепт десерта с абрикосами от жены продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук
"Настоящую любовь не отнимет ни война, ни разлука". Каменских показала себя в процессе написания песни. Фото
"Настоящую любовь не отнимет ни война, ни разлука". Каменских показала себя в процессе написания песни. Фото
Дзюдоистка Белодед показала прогулку по Барселоне. Фото
Дзюдоистка Белодед показала прогулку по Барселоне. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Смешно и страшно", "Алкольвица". Гордон показал, как выглядит "русская красавица" (189774)
2
"Вот оно какое – женское счастье". Залужный показал совместное фото с женой Еленой и признался ей в любви (168743)
3
"Вау! Горячо и красиво". 53-летняя Лопес снялась без одежды и белья (129082)
4
"Красивая, как все наше семейство вместе". Жена Луценко показала младшую внучку (100486)
5
"Чтобы стоял в каждом доме". Арестович показал, как он влияет на постельные отношения мужчин и женщин (92621)
6
В очках и с заметно отросшей седой бородой. В сети показали, как сейчас выглядит проживающий в Германии Винник. Фото (70501)
7
"Лиза невероятной красоты растет!", "Как выросла". Галкин показал, как дочь делает ему массаж (69378)
8
"Именно горчица придает особый вкус". Украинский кулинарный эксперт рассказала, как приготовить кисло-сладкие маринованные огурцы (46924)
 
 
 
 