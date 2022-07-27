"Прачечная, уборка, доступ к Wi-Fi". В Шотландии украинские беженцы начали расселяться на круизном лайнере

На судне 739 номеров, оно вмещает от 1,6 тыс. до 1,7 тыс. пассажиров, пишет издание.

Власти оплатили судовладельцу £6,7 млн за аренду корабля до января 2023 года и заявили, что постараются разместить на нем до 2,2 тыс. украинцев, укрывающихся в стране от войны.

Корабль будет пришвартован круглосуточно. Беженцы смогут приходить и уходить, когда захотят, но вокруг будет "периметр безопасности с пропорциональными проверками и идентификацией людей", цитирует чиновников издание.

В начале июля Шотландия приостановила программу финансирования домохозяйств, готовых принять украинцев, из-за нехватки подходящего жилья, пишет Тhe Guardian. Но тем, кто уже получил визы, правительство обещало "надлежащую поддержку".

Секретарь кабинета министров по вопросам социальной справедливости, жилищного строительства и местного самоуправления Шотландии Шона Робисон, комментируя размещение беженцев на судне, заявила Sky news, что правительство "не хочет, чтобы люди провели во временном жилье – например, на корабле – больше времени, чем это необходимо", но готово предоставить гостям различные услуги на борту.

"Они будут включать в себя рестораны, детские игровые площадки с игрушками и книгами, магазины, прачечную, уборку, доступ к Wi-Fi и местам общего пользования", – отметила министр.