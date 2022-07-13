В Британии запретили как "оскорбительную" рекламу онлайн-знакомств с женщинами-беженцами из Украины – СМИ

По мнению контролирующего органа, в тексте связана уязвимость украинок с их сексуальной привлекательностью Фото: sofiadate.com

Впервые реклама появилась на сайте Dorset Echo, на ней была изображена женщина на балконе и подпись: "Познакомьтесь с тысячами одиноких украинских женщин. Забудьте об одиночестве. Позвольте себе быть счастливым".

Другие версии рекламы были замечены на сайте The National, в них предлагалось связать "одиночек со всего мира с их идеальным украинским партнером", пишет Sky News.

ASA заявило, что получило жалобы на объявления и считает рекламу "оскорбительной". По его мнению, в тексте связана уязвимость женщин, приехавших из Украины, с их сексуальной привлекательностью.

Агентство посчитало, что в рекламе специально использовались вызывающие образы, а модели были одеты в облегающую одежду с глубоким вырезом.

В службе знакомств заявили, что удалили все рекламные баннеры с таким содержанием, уточняет Sky News.

Однако и сейчас на SofiaDate знакомство с украинскими женщинами вынесено в отдельную категорию и стоит первым в перечне услуг.