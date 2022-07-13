ГОРДОН
 
 
МИР

В Британии запретили как "оскорбительную" рекламу онлайн-знакомств с женщинами-беженцами из Украины – СМИ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По мнению контролирующего органа, в тексте связана уязвимость украинок с их сексуальной привлекательностью
По мнению контролирующего органа, в тексте связана уязвимость украинок с их сексуальной привлекательностью
Фото: sofiadate.com

Управление по стандартам рекламы (ASA) в Великобритании запретило публикацию объявлений брачного агентства SofiaDate, предлагающих возможность познакомиться с "одинокими украинскими женщинами", которые приехали в страну, спасаясь от войны, об этом сообщает Sky News.

Впервые реклама появилась на сайте Dorset Echo, на ней была изображена женщина на балконе и подпись: "Познакомьтесь с тысячами одиноких украинских женщин. Забудьте об одиночестве. Позвольте себе быть счастливым".

Другие версии рекламы были замечены на сайте The National, в них предлагалось связать "одиночек со всего мира с их идеальным украинским партнером", пишет Sky News.

ASA заявило, что получило жалобы на объявления и считает рекламу "оскорбительной". По его мнению, в тексте связана уязвимость женщин, приехавших из Украины, с их сексуальной привлекательностью.

Агентство посчитало, что в рекламе специально использовались вызывающие образы, а модели были одеты в облегающую одежду с глубоким вырезом.

В службе знакомств заявили, что удалили все рекламные баннеры с таким содержанием, уточняет Sky News.

Однако и сейчас на SofiaDate знакомство с украинскими женщинами вынесено в отдельную категорию и стоит первым в перечне услуг.

Контекст:

Около 150 тысяч жителей Великобритании подали заявку на участие в правительственной программе "Дома для Украины", в рамках которой каждый житель страны может на полгода приютить у себя людей, бежавших от российского вторжения, сообщило в апреле ВВС.

По данным ООН на 4 июля, границу королевства пересекло уже более 90 тыс. беженцев из Украины.

Теги: Украина, Великобритания, реклама, беженцы, запрет, знакомства
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Dantes: Секс три на три? Я так, кстати, развелся
  Dantes: Секс три на три? Я так, кстати, развелся
"Часть доходов от продажи мы используем на добрые дела". Украинский бренд создал футболки с цитатами из поэзии Жадана. Фото
"Часть доходов от продажи мы используем на добрые дела". Украинский бренд создал футболки с цитатами из поэзии Жадана. Фото
"Это не конец, а только начало". Валевская показала свидетельство о разводе
"Это не конец, а только начало". Валевская показала свидетельство о разводе
  "Я просыпаюсь, а он говорит: "Катя, тут тролль пробегал". Жена командира полка "Азов" Прокопенко рассказала, как он сделал ей предложение
  "Я просыпаюсь, а он говорит: "Катя, тут тролль пробегал". Жена командира полка "Азов" Прокопенко рассказала, как он сделал ей предложение
  "На 15 кг похудел, шесть зубов потерял". Гапчинская рассказала о муже, который служит в ВСУ
  "На 15 кг похудел, шесть зубов потерял". Гапчинская рассказала о муже, который служит в ВСУ
"Нам бы еще пару таких Винников и Притул, и "Укроборонпром" можно распускать". Муж Билозир показал авто, которое Винник передал ВСУ
"Нам бы еще пару таких Винников и Притул, и "Укроборонпром" можно распускать". Муж Билозир показал авто, которое Винник передал ВСУ
  "Каждый сегодня может быть волонтером". Блогер Птушкин в новом выпуске рассказал об известных украинских волонтерах. Видео
  "Каждый сегодня может быть волонтером". Блогер Птушкин в новом выпуске рассказал об известных украинских волонтерах. Видео
"Этот миллион принесет реальную пользу нашим защитникам на передке". Комаров продал свою машину за 1 млн грн
"Этот миллион принесет реальную пользу нашим защитникам на передке". Комаров продал свою машину за 1 млн грн
"Те же заборы перекошенные, тот же сортир в огороде. Раньше иконки были, а теперь ящик". Шевчук объяснил, почему россияне поддерживают войну против Украины
"Те же заборы перекошенные, тот же сортир в огороде. Раньше иконки были, а теперь ящик". Шевчук объяснил, почему россияне поддерживают войну против Украины
"Доказала, что не терпила". В сети обсуждают пост Гордона о школьнице, написавшей письмо Путину
"Доказала, что не терпила". В сети обсуждают пост Гордона о школьнице, написавшей письмо Путину
"Хочется получать удовольствие от каждого дня". Защищающий Украину на передовой Сенцов показал, как выглядит в день своего 46-летия
"Хочется получать удовольствие от каждого дня". Защищающий Украину на передовой Сенцов показал, как выглядит в день своего 46-летия
"Дома". Солистка группы Onuka показала двухлетнего сына на фоне пшеничного поля и голубого неба
"Дома". Солистка группы Onuka показала двухлетнего сына на фоне пшеничного поля и голубого неба
Шевчук: Русские не рабы, мы просто в оккупации
Шевчук: Русские – не рабы, мы просто в оккупации
  Астафьева: Сейчас все запели на украинском. Для меня это подхалимство, ненастоящее творчество. Это песни, которые идут в никуда
  Астафьева: Сейчас все запели на украинском. Для меня это подхалимство, ненастоящее творчество. Это песни, которые идут в никуда
"Откуда такое пузико вылезло?!", "Вы беременны?" В сети обсуждают фото Каменских в костюме от украинского бренда
"Откуда такое пузико вылезло?!", "Вы беременны?" В сети обсуждают фото Каменских в костюме от украинского бренда
"Он всегда чувствует и поддерживает меня". Жена командира полка "Азов" Прокопенко показала редкое романтическое фото с мужем
"Он всегда чувствует и поддерживает меня". Жена командира полка "Азов" Прокопенко показала редкое романтическое фото с мужем
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Потерпи, сначала все будет плохо. А потом ты привыкнешь". Арестович высказался о человеческих страстях и "сраче" (207454)
2
Мосейчук о Ротару: Люди собирали стадионы, а мы не говорим, что они делают во время войны. Никто даже глянуть не может на "ах, каких людей" (136633)
3
Арестович: Ничего лучше Советского Союза мы пока не придумали (108792)
4
"Посмейтесь со мной от души". Гордон разместил видео опозорившегося перед камерой россиянина (105473)
5
Адвокат Винника подтвердила слухи о том, что артист покинул Украину, и озвучила причину (89028)
6
Кацурина в прозрачном бюстгальтере, прикрыв грудь апельсином, показала, как Dantes плетет ей косы (76700)
7
"Я достану язык из задницы Путина и засуну в задницу Кадырова". Актер "Квартала 95" спародировал Михалкова (61104)
8
"Это вау", "В Финляндии самый стильный премьер-министр в мире". 36-летняя Санна Марин засветилась на рок-фестивале в шортах и косухе. Фото (57145)
 
 
 
 