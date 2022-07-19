Ирландия приостановила действие безвиза для беженцев из ЕС. На украинцев это решение не распространяется

С 19 июля безвизовый въезд в Ирландию запрещен беженцам из Бельгии, Чехии, Дании, Финляндии, Германии, Венгрии, Исландии, Италии, Лихтенштейна, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, Словакии, Испании, Швеции и Швейцарии.

Ирландия отменила безвиз для беженцев впервые с 1960 года, когда эти страны подписали пакт, позволяющий людям, которые ищут защиты беженцев в одной стране, подписавшей этот документ, путешествовать без визы в другие страны-подписанты на срок до трех месяцев.

"Безвизовый режим для граждан Украины, введенный 25 февраля в связи с войной в Украине, не затрагивается этим решением", – отмечается в сообщении государственного портала.

Дублин принял такое решения после "неожиданно сильного потока беженцев, прибывающих из стран Европы", сообщило издание Politico, отметив, что такие объемы вдвое превышают допандемические нормы. Как следствие, украинцам, которые прибывают в страну с прошлой недели, уже не хватает места в аэропорту, для них обустроят палаточный городок.

Как заявил министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковени, принятое решение будет способствовать защите украинцев и представителей других национальностей, которые бегством спасаются от конфликтов, "поскольку уменьшит количество злоупотреблений системой" безвиза.