В Чехии украинских беженцев лишили бесплатной медицинской страховки – СМИ

Изначально правительство страны планировало оплачивать медстрахование украинских беженцев в течение одного года. Однако парламент сократил этот срок до 150 дней.

Теперь украинцы в возрасте от 18 до 65, которые переехали в эту страну из-за войны, обязаны сообщать в страховую компанию, где они были раньше зарегистрированы, кто будет дальше оплачивать их медицинское обслуживание. Сделать это нужно в течение восьми дней после истечения срока полиса.

Изменения коснутся более 200 тыс. беженцев, застрахованных в крупнейшей компании страны – Общей медицинской страховой компании, пишет Radio Prague International.

Всего с начала войны эта страна приняла, по данным ООН, почти 400 тыс. украинских переселенцев.