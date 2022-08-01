Россия перебрасывает войска на территорию оккупированного Херсона и Крыма – Скибицкий

По его словам, их планируют использовать для ведения боевых действий против Вооруженных сил Украины.
Кроме того, Россия две недели назад вывела из Донецкой области тактические группы воздушно-десантных войск и перебросила их в оккупированный Херсон, рассказал Скибицкий. Также Россия перебрасывает войска из своего восточного военного округа, которые использовались для атаки на Славянск.
Скибицкий также высловил мнение, что если бы Россия выиграла битву на юге и востоке Украины, она продолжила бы новые наступательные операции, чтобы захватить больше территории Украины.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
Оперативное командование ВСУ "Юг" 28 мая объявляло, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. 4 июля ВСУ заявили, что украинские силы продвигаются "медленно, но уверенно".