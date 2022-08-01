Россия перебрасывает войска на территорию оккупированного Херсона и Крыма – Скибицкий

Россия вывела из Донецкой области тактические группы воздушно-десантных войск и перебросила их в оккупированный Херсон Фото: EPA

По его словам, их планируют использовать для ведения боевых действий против Вооруженных сил Украины.

Кроме того, Россия две недели назад вывела из Донецкой области тактические группы воздушно-десантных войск и перебросила их в оккупированный Херсон, рассказал Скибицкий. Также Россия перебрасывает войска из своего восточного военного округа, которые использовались для атаки на Славянск.

Скибицкий также высловил мнение, что если бы Россия выиграла битву на юге и востоке Украины, она продолжила бы новые наступательные операции, чтобы захватить больше территории Украины.