Пентагон о контрнаступлении ВСУ под Херсоном: Это не гигантские достижения, но это определенно успехи против россиян

"Хочу отметить: вы все сообщали об успехах украинцев вблизи Херсона, и мы видели: это не большие, гигантские достижения, но это определенно успехи против россиян", – заявил один из чиновников, обращаясь к прессе.
На вопрос о численности российских войск на юге Украины он ответил, что не знает подробностей, но россияне перебрасывают туда дополнительные силы.
"Это имеет смысл с военной точки зрения, вы знаете, что украинцы хорошенько задают им там, и я думаю, что они ищут способы укрепить свои силы после неудач", – сказал чиновник.
Журналисты уточнили, действительно ли сейчас происходит "херсонское контрнаступление, о котором говорят украинцы", и в какой степени атаки на мосты влияют на военные операции.
"Я не знаю, является ли это частью контрнаступления. Я знаю, что они добиваются успехов в наступлении. И они делают это, знаете ли, против российских сил, которые выглядят так, будто они к этому плохо готовы", – ответил военный чиновник.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После начала полномасштабного вторжения в Украину РФ захватила территории на юге, востоке и севере страны, в начале апреля ВСУ изгнали оккупантов с северных областей. 2 июня президент Украины Владимир Зеленский говорил, что под контролем РФ находится около 20% территории Украины.
Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. Продвижение войск в этом регионе происходит медленно, но уверенно, рассказали в командовании 11 июля.
Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге. "Юг мы никому не отдадим, все свое вернем, и море будет украинским и безопасным", – заявил он 19 июня. Жителей Херсонской области украинские власти неоднократно призывали выехать с временно оккупированных территорий или подготовить укрытие в преддверии контрнаступления ВСУ.
В Херсонской ОВА сообщили 14 июля, что ВСУ освободили от российских оккупантов уже 44 населенных пункта в регионе.