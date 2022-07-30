Пентагон о контрнаступлении ВСУ под Херсоном: Это не гигантские достижения, но это определенно успехи против россиян

Российские силы на юге Украины "выглядят так, будто они плохо готовы" к контрнаступлению ВСУ, считают в Пентагоне Фото: EPA

"Хочу отметить: вы все сообщали об успехах украинцев вблизи Херсона, и мы видели: это не большие, гигантские достижения, но это определенно успехи против россиян", – заявил один из чиновников, обращаясь к прессе.

На вопрос о численности российских войск на юге Украины он ответил, что не знает подробностей, но россияне перебрасывают туда дополнительные силы.

"Это имеет смысл с военной точки зрения, вы знаете, что украинцы хорошенько задают им там, и я думаю, что они ищут способы укрепить свои силы после неудач", – сказал чиновник.

Журналисты уточнили, действительно ли сейчас происходит "херсонское контрнаступление, о котором говорят украинцы", и в какой степени атаки на мосты влияют на военные операции.

"Я не знаю, является ли это частью контрнаступления. Я знаю, что они добиваются успехов в наступлении. И они делают это, знаете ли, против российских сил, которые выглядят так, будто они к этому плохо готовы", – ответил военный чиновник.

Война России против Украины. Главное (обновляется)