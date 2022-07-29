В Иловайске и под Херсоном взорвали российские склады боеприпасов – Стратком ВСУ

Как сообщил Стратком в Telegram, в Илловайске ночью взорвали склад боеприпасов и горюче-смазочных материалов.
Перед этим, тоже ночью, был взорван склад боеприпасов в Брилевке, добавили в управлении.
Кроме того, в Брилевке уничтожили один из важных логистических узлов россиян – железнодорожный вокзал, сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань в Facebook.
"Россияне притянули туда технику и боекомплекты – все сгорело. Кое-что даже не успели разгрузить. Люди сообщают о громких взрывах и детонации. Вероятно, есть попадание и в нефтебазу. Много орков осталось без рук и ног", – отметил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Сегодня – 156-й день полномасштабного вторжения России в Украину. Бои ведутся на востоке и юге страны.
Министр обороны Украины Алексей Резников 25 июля сообщал, что украинские военные с тех пор, как получили высокоточные реактивные системы залпового огня HIMARS, уничтожили около 50 складов боеприпасов российских оккупантов.