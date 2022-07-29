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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Иловайске и под Херсоном взорвали российские склады боеприпасов – Стратком ВСУ

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В Иловайске взорвали склады боеприпасов
В Иловайске взорвали склады боеприпасов
Фото: Типичный Донецк / Telegram

Ночью 29 июля в Иловайске Донецкой области и Брилевке Херсонской области произошли взрывы, сообщает управление стратегических коммуникаций (Стратком) Вооруженных сил Украины.

Как сообщил Стратком в Telegram, в Илловайске ночью взорвали склад боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

Перед этим, тоже ночью, был взорван склад боеприпасов в Брилевке, добавили в управлении. 

Кроме того, в Брилевке уничтожили один из важных логистических узлов россиян – железнодорожный вокзал, сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань в Facebook. 

"Россияне притянули туда технику и боекомплекты – все сгорело. Кое-что даже не успели разгрузить. Люди сообщают о громких взрывах и детонации. Вероятно, есть попадание и в нефтебазу. Много орков осталось без рук и ног", – отметил он. 

https://www.facebook.com/sergey.khlan/posts/pfbid0DMxCcKoPNB7v7sKb6wFm3aiif5LEWXccGcTSWctRJjJiu7s56YLxrsJW1gUqV4ggl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Сегодня – 156-й день полномасштабного вторжения России в Украину. Бои ведутся на востоке и юге страны. 

Министр обороны Украины Алексей Резников 25 июля сообщал, что украинские военные с тех пор, как получили высокоточные реактивные системы залпового огня HIMARS, уничтожили около 50 складов боеприпасов российских оккупантов. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Херсонская область, боеприпасы, Иловайск, война России против Украины, взрывы, Сергей Хлань
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