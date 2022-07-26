ВСУ опубликовали видео уничтожения российского склада боеприпасов на харьковском направлении

По данным Генштаба ВСУ, украинские военные уничтожили около 39 870 российских оккупантов Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

По имеющимся данным, вместе со складом, который находился на харьковском направлении, ликвидирован и личный состав оккупационных войск.

"Информация будет постепенно обновляться. Пока что – отличное видео детонации", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)