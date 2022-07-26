ВСУ опубликовали видео уничтожения российского склада боеприпасов на харьковском направлении

По имеющимся данным, вместе со складом, который находился на харьковском направлении, ликвидирован и личный состав оккупационных войск.
"Информация будет постепенно обновляться. Пока что – отличное видео детонации", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
25 июля министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что Вооруженные силы Украины из систем HIMARS уничтожили около 50 складов боеприпасов российских оккупантов.
По данным Генштаба ВСУ, украинские военные ликвидировали уже около 39 870 российских оккупантов.